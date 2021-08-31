▲ 【Archegos】金管局、證監會據報研新風險監管 防Archegos式斬倉香港發生

由基金經理Bill Hwang主理的家族辦公室Archegos今年初多隻主要持股急跌，高槓桿投資引發投行連環斬倉，不單令相關股份急跌、Archegos面臨清盤，數家投行都虧損數以十億美元計。外電引述消息指，香港金管局和證監會正研究機制，追蹤投行和基金高度集中持股風險，預防Archegos式斬倉在香港發生。

外電報道指，香港監管機構擬設立中央化交易數據庫，辨識銀行或投資基金交易衍生產品時的過度冒險行為。

綜合市場消息，Bill Hwang以總回報掉期（total return swaps）方式，在部分美股或美國上市中概股槓桿投資達500億美元，在斬倉事件中，令瑞信、瑞銀、野村和大摩在內投行累虧約100億美元。Hwang屬知名投資者，有投行承認向其提供高達10倍槓桿。

瑞信損失遠超同行 因允許Archegos進行10倍槓桿交易，可見【下一頁】

因應金融海嘯，金管局、證監會在2013年已要求銀行申報場外衍生工具交易，當局最新考慮設計新系統淨化數據（data cleansing process），發現和提示高度集中風險，從而要求金融機構減輕潛在影響。

金管局、證監會暫未回應有關報道。

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編輯：麥德銘