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【職場熱話】會計大姐愛將人工「唱通街」 員工忍不住大罵她毫無道德 網民：是非當人情

理財智慧 17:14 2021/08/31

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香港的打工仔一般都不想讓同事知道自己的工資有多少，但另一方面又很想知道別人的月薪金額。他們小心翼翼保守着自己的秘密，生怕被人說出去。近日有網民於網上討論區發文，指同事四處說別人的工資。

樓主公司的會計大姐十分喜歡將同事的工資和別人說，做事還鬼鬼祟崇之餘，做人還毫無道德，令樓主十分生氣。

【新奇兼職】Bless International Group Limited請切果員 時薪65元至70元 需1年經驗：【下一頁

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帖文一出，網民紛紛嘆氣，指不少HR和會計都會隨便就把工資說出去，簡直就「是非當人情」！他們又覺得做會計最基本的要求是「口要密」，人工不可外傳！這些資料是機密，四處說只會影響士氣，最好直接炒了她。

另一方面，有人覺得這是一個好機會，樓主可以知道別人有多少月薪，下次轉工作就可以叫高一點。不過如果樓主是有特別高的人工的話，別人就會對他差，「會過得好難受」。

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責任編輯：張瑋婷

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