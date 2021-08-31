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【蘋果Apple】傳iPhone13增設衛星通訊技術　彭博：不太可能在明年前準備好

環球政經 17:55 2021/08/31

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早前有報道指美國衛星通訊公司 Globalstar（GSAT） 將與蘋果 （AAPL） 合作，支援 iPhone 13衛星通訊技術，新技術容許用戶若身處偏遠地方無法接收訊號，仍可透過衛星通電話及發送短訊。

天風國際證券的分析師郭明錤在周日給投資者的一份預測中提到，「對蘋果的衛星通訊技術的趨勢感到樂觀」，並指在即將推出的iPhone13中可能會支援該技術。

【蘋果Apple】iPhone 13發布在即 富士康9月底前要再招聘20萬工人　【下一頁

郭明錤又稱蘋果最有可能與合作多時的Globalstar合作，該公司現有的衛星電話網路是由24顆低軌道衛星組成。消息傳出後，Globalstar 周一（30 日）收市股價漲64.34%至每股2.35美元、蘋果漲3.04%至每股153.12美元。

不過，據彭博引述消息人士透露，蘋果增加的衛星技術，允許用戶在緊急情況使用。屆時iPhone用戶在沒有訊號的地區，也能給緊急服務發送訊息，告知緊急事故，不過該功能不太可能在明年前準備好。

另一位消息人士亦表示，儘管下一代iPhone可能配備衛星通信硬體，但相關功能不太可能在明年之前完成，有可能在新機發佈前有所改動或取消。

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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