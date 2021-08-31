塔利班批美軍非法空襲ISIS 應提早知會

美軍周日（29日）曾空襲阿富汗首都喀布爾，解除ISIS-K對機場威脅，有報道指行動造成多名平民死亡包括6名小童。塔利班發言人穆賈希德批評，美國空襲行為非法，指若阿富汗有任何威脅應向塔利班報告，同時不滿美軍空襲前無通知。

美國結束20年最長軍事行動 逾2千美軍喪生 【下一頁】

穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周一（30日）接受中國媒體訪問時表示，美軍利用無人機空襲造成7人死亡，指美國在外國領土實施空襲是非法行為。穆賈希德譴責美國空襲造成平民死傷，當中包括2名婦女及1名兒童因美軍行動受傷。

穆賈希德同時批評美國，下令襲擊前未有知會塔利班。穆賈希德表示，若在阿富汗發現任何潛在威脅，美國應知會塔利班，而非隨意發動攻擊，並造成平民傷亡。

美軍空襲喀布爾 傳9平民喪生包括6小童 【下一頁】

美軍中央司令部（CENTCOM）周日確認，美軍曾以空襲擊中1部車輛，摧毀極端組織伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）的即時威脅。發言人烏爾班（Bill Urban）指已得悉空襲造成平民死亡的報告，正調查事件。

美方指空襲中目標車輛後發生大量強力爆炸，證明車內藏有大量爆炸物品。當局會對任何潛在無辜死亡人士，致以深切哀悼。

責任編輯：李俊儀