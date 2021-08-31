【未來衛星手機】彭博：蘋果衛星傳輸功能僅限緊急通訊　料無望加入iPhone 13

號稱蘋果（Apple）最強分析師郭明錤日前指出，蘋果可能與美國電訊服務商Globalstar合作，在iPhone 13推出衛星功能，引發市場熱議。《彭博》最新引述消息人士報道指，蘋果（Apple）iPhone導入衛星傳輸功能的計劃，最初服務範圍將以緊急用途為主，允許用戶發送緊急服務簡訊及通報重大事故，如飛機失事、沉船等。惟有關功能將不太可能在明年之前就準備好推出。

消息人士表示，蘋果正在開發至少兩種採用衛星網路的緊急功能，並將在未來iPhone上發布。報道指，蘋果將該衛星通訊計劃命名為Stewie，將限制簡訊字數並可自動發送予緊急聯絡人，有利在山區或湖泊等偏遠，以及沒有網路服務的地區。蘋果甚至考慮最終部署自己的衛星，但短期仍要先依賴現有的衛星網路。

報道亦指出，該消息引發另一種猜測，有部份人士認為iPhone未來還將成為衛星手機，讓用戶毋須依賴手機網路就能上網。不過上述消息仍有待官方公布。

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責任編輯：張寶燕