Uber加拿大倡同業共設基金　為外送從業員提供彈性福利

召車軟件商Uber加拿大倡同業共同為外送從業員設立基金，按從業員的工時與薪酬，向他們提供彈性福利。

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路透社報道， 根據Uber博客文章中概述的初步提議，建議設立基金，為員工提供退休金、保壽、教育、牙醫及額外醫療保健福利。

Uber又建議，基金將由加拿大省政府啟用，業界企業作管理。業界公司將共享有關外送員工作時間和收入的數據，並按比例支付給該基金。 如果員工達到門檻，將有資格獲得基金福利。

同業者DoorDash指，歡迎任何可維持員工靈活性兼為員工提供福利的方案。至於Lyft和Just Eat Takeaway.com等，未有回應傳媒相關查詢。

事實上，外送從業員應否得到福利，成為近年來備受爭議的話題，許多工會及立法者甚至認為，應將從業員歸類為正式僱員。

Uber補充，希望在所有地方都提倡福利基金，但由於各地法規及文化不同，意味著它會在每個國家需採取不同的方法，而是次提案是為加拿大量身定制的。

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責任編輯：蘇穎琪