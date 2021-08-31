20年美國阿富汗戰爭告終 到底多少人喪命？

美國在撤軍期限屆滿當日正式撤出阿富汗，結束長達20年的軍事行動。多年來的阿富汗戰爭中，美軍共損失約2,500人，但阿富汗卻有近12萬人死亡。但阿富汗政局未言穩定，各方勢力持續周旋，死傷人數預計只會繼續增加。

美軍最後班機起飛 終結20年對阿富汗戰爭 【下一頁】

美軍中央司令部司令麥肯齊將軍（Gen. Frank McKenzie） 宣布美軍正式撤出阿富汗的歷史性時刻，表示20年軍事行動導致2,461名美軍及美國公民喪生，超過2萬人受傷。自2001年至今，當地有近5萬名平民及7萬名士兵及警察在局勢動盪的環境中喪生。

隨著塔利班全面控制阿富汗，極端組織伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）亦愈發活躍，美國誓言繼續對他們進行空襲，預料當地民眾仍受炮火及恐襲威脅。

塔利班要求歸還政府資產 一周內上繳 【下一頁】

美國自2001年發生911恐怖襲撃後，同年發動阿富汗戰爭，塔利班政府倒台，並由以美國為首及北約部隊負責駐守當地，以及協助阿富汗建立政權。長達20年的軍事行動終於結束，撤軍期限於周二（31日）屆滿，美國宣布當地最後一班美軍軍機已起飛 。

在撤軍期限前的最後24小時，美軍協助約1,000名曾為美國工作的阿富汗人撤離，合共為約12.3萬人士逃離當地，其中約7.9萬人搭乘軍機，包括6,000名美國公民。

美國阿富汗和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）指，阿富汗人現在面臨決定及機遇時刻，國家的未來掌握在自己手中，將可在完全主權下選擇自己的道路，亦是他們結束戰爭的機會。

責任編輯：郭麗明