  • 26°C
香港時間 : 2021831日 (二) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

20年美國阿富汗戰爭告終 到底多少人喪命？

環球社會熱點 14:43 2021/08/31

分享：

美國在撤軍期限屆滿當日正式撤出阿富汗，結束長達20年的軍事行動。多年來的阿富汗戰爭中，美軍共損失約2,500人，但阿富汗卻有近12萬人死亡。但阿富汗政局未言穩定，各方勢力持續周旋，死傷人數預計只會繼續增加。

美軍最後班機起飛 終結20年對阿富汗戰爭 【下一頁】

美軍中央司令部司令麥肯齊將軍（Gen. Frank McKenzie） 宣布美軍正式撤出阿富汗的歷史性時刻，表示20年軍事行動導致2,461名美軍及美國公民喪生，超過2萬人受傷。自2001年至今，當地有近5萬名平民及7萬名士兵及警察在局勢動盪的環境中喪生。

隨著塔利班全面控制阿富汗，極端組織伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）亦愈發活躍，美國誓言繼續對他們進行空襲，預料當地民眾仍受炮火及恐襲威脅。

塔利班要求歸還政府資產 一周內上繳 【下一頁】

美國自2001年發生911恐怖襲撃後，同年發動阿富汗戰爭，塔利班政府倒台，並由以美國為首及北約部隊負責駐守當地，以及協助阿富汗建立政權。長達20年的軍事行動終於結束，撤軍期限於周二（31日）屆滿，美國宣布當地最後一班美軍軍機已起飛 。

在撤軍期限前的最後24小時，美軍協助約1,000名曾為美國工作的阿富汗人撤離，合共為約12.3萬人士逃離當地，其中約7.9萬人搭乘軍機，包括6,000名美國公民。

美國阿富汗和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）指，阿富汗人現在面臨決定及機遇時刻，國家的未來掌握在自己手中，將可在完全主權下選擇自己的道路，亦是他們結束戰爭的機會。

責任編輯：郭麗明

相關文章

美軍遺數十億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸
今日
美軍遺數十億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸
美國去年亞裔襲擊激增70% 仇恨犯罪創12年新高
今日
美國去年亞裔襲擊激增70% 仇恨犯罪創12年新高
【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者
今日
【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者
塔利班處決阿富汗民謠歌手 曾揚言「封殺」音樂
今日
塔利班處決阿富汗民謠歌手 曾揚言「封殺」音樂
【變種病毒】南非發現新變種 傳播至4大洲7國
今日
【變種病毒】南非發現新變種 傳播至4大洲7國

你可能感興趣

美軍遺數十億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸
今日 13:50
美軍遺數十億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸
美國去年亞裔襲擊激增70% 仇恨犯罪創12年新高
今日 13:54
美國去年亞裔襲擊激增70% 仇恨犯罪創12年新高
【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者
今日 12:55
【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者
網絡熱話 外交 軍事 美國 阿富汗 戰爭 美軍

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月31日 時間15:00）

下一篇文章

美國去年亞裔襲擊激增70% 仇恨犯罪創12年新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

遇難美軍母親鬧拜登同支持者 有份「殺死她兒子」
遇難美軍母親鬧拜登同支持者 有份「殺死她兒子」
火箭炮連轟喀布爾機場 美軍成功攔截
火箭炮連轟喀布爾機場 美軍成功攔截
女記者訪塔利班創歷史 7日後因恐懼逃亡
女記者訪塔利班創歷史 7日後因恐懼逃亡
新型冠狀肺炎全球疫情（08月31日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月31日 時間15:00）
喀布爾機場附近再有爆炸 美方空襲9人死（不斷更新）
喀布爾機場附近再有爆炸 美方空襲9人死（不斷更新）
塔利班要求歸還政府資產 一周內上繳
塔利班要求歸還政府資產 一周內上繳