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美軍遺數十億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸

環球社會熱點 13:50 2021/08/31

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美軍軍機在喀布爾機場起飛後，美國正式完結在阿富汗的軍事行動。然而，美軍撤離行動比預計混亂，估計數以十億計美元軍備留在當地。美國前總統特朗普表示，拜登政府應該要求塔利班歸還，否則就轟炸摧毀軍備。

塔利班處決阿富汗民謠歌手 曾揚言「封殺」音樂 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周一（30日）發表聲明，批評拜登（Joe Biden）政府在處理阿富汗撤離上，展示史無前例的無能。特朗普更指出，美軍遺下高達85億美元（約661.7億港元）的軍備，若果塔利班不歸還，美國應該採取軍事行動奪回，或者直接轟炸摧毀。

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）曾指出，暫時不清楚確切失去的軍備數量，但肯定並非少數，坦言不期望塔利班會輕易歸還。

美軍最後班機起飛 終結20年對阿富汗戰爭 【下一頁】

共和黨兩位參議員上周曾去信國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），要求五角大樓公開尋回失去軍備的計劃，避免塔利班以美軍的武器攻擊美軍或盟友，甚至是提供予美國敵對國家。

自塔利班接掌喀布爾後，有報道曾指數十億美元軍備落入塔利班手中，包括槍械﹑軍用車輛及飛機等。雖然沒有足夠訓練，軍機對塔利班的用處不大，但仍可用作宣傳用途。

責任編輯：吳漢培

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