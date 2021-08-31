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【Clubhouse】Clubhouse支援iOS「空間音訊」立體聲　更易分辨誰是發言人

科技 14:45 2021/08/31

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語音社交平台Clubhouse接連推出新功能，Clubhouse日前更宣布，將針對iOS版本推出更新，支援「空間音訊」（Spatial Audio）功能，使聽眾在多人發言時更容易分辨是哪位發言者。(圖片來源 : Clubhouse官網）

語音社交平台Clubhouse接連推出新功能，Clubhouse日前更宣布，將針對iOS版本推出更新，支援「空間音訊」（Spatial Audio）功能，使聽眾在多人發言時更容易分辨是哪位發言者。

Clubhouse推出的「空間音訊」功能，將透過音效定位技術HRTF（頭部相關傳輸函數）定位到用戶頭部周圍的3D空間中，使身處在不同距離及方位的發言者聲音也會有所不同，試圖還原聲音在真實空間中的傳遞位置。

Clubhouse 「空間音訊」功能僅將率先提供iOS版本使用， Android預計後續推出，使用者若不習慣空間音訊的效果仍可手動關閉。不過目前「空間音訊」功能僅全面支援有線或無線耳機，另由於藍牙的限制，當用戶透過藍牙耳機發言時就不會聽到空間音訊效果。

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事實上，不少科技巨頭都接連宣布在其產品中增添「空間音訊」功能，以增用戶體驗，例如蘋果早前為旗下的產品線加入支援「空間音訊」功能，Sony亦在PS5中添加了3D環繞聲音技術等。

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責任編輯：張凱琳

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