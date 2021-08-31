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美國去年亞裔襲擊激增70% 仇恨犯罪創12年新高

環球社會熱點 13:54 2021/08/31

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美國近年種族歧視問題更趨嚴重，仇恨犯罪個案數目引起關注。美國聯邦調查局（FBI）發表報告，去年美國仇恨犯罪個案數目升至12年來高位。去年美國共錄得7,759宗仇恨犯罪個案，FBI指針對非裔及亞裔人士襲擊個案明顯增加。

芭比出東京奧運特別版 少一族裔被轟歧視 【下一頁】

FBI周一（30日）公開報告，去年美國執法機構向FBI 提交7,759仇恨犯罪報告，整體按年增加6%，自2008年以來最高。美國司法部長加蘭（Merrick Garland）發表聲明，表示仍有許多仇恨犯罪個案未被記錄，批評仇恨犯罪個案為社區帶來恐懼氣氛。

數據顯示，針對非裔人士犯罪個案的數目從1,930宗上升至2,755宗，按年增加近40%。而針對亞裔犯罪個案則由158宗增加至274宗，按年增加7成。美國制止仇恨亞太裔美國人組織（Stop AAPI Hate）指，去年3月19日至今年6月期間，共收到9,081宗針對種族襲擊報告，其中去年佔4,548宗，今年則有4,533宗。

英少數族裔警升職難 去年僅100亞裔晉升 【下一頁】

去年仇恨犯罪個案中，7,426宗被歸類為針對個人，而非財產犯罪，當局亦錄得逾萬宗與仇恨犯罪相關個案。當中53.4%涉及恐嚇，27.6%為普通襲擊，而18.1%為嚴重襲擊，包括22宗謀殺案及19宗強姦案。

責任編輯：李俊儀

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