【中銀2388】中銀績後遭4券商削目標價　股價曾挫2.7%創逾1個月低（附券商最新預測）

▲ 中銀績後遭4券商削目標價 股價曾挫2.7%創逾1個月低

受淨息差受壓拖累，中銀香港 （02388） 上半年盈利倒退17%，但就維持中期息每股0.447元。中銀績後至少遭4間券商下調目標價，盤中股價表現一直偏弱，最新仍逆市挫1.3%，最新報23.6元，成交2.33億元。中銀今日最多挫2.7%低見23.25元，創逾1個月低。

中銀香港上半年少賺17% 每股派息0.447元按年持平｜詳見【下一頁】

券商高盛、滙證、美銀證券及摩根大通績後都有下調中銀香港的目標價，但就一致維持「買入」或「增持」評級，而富瑞則形容中銀的股息率仍然吸引。

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中銀香港：維持派息比率最低40%目標 資產質素穩定可控｜詳見【下一頁】

高盛發報告指，中銀第二季績整體表現都遜於預期，主要受非利息收入增長較預期弱，相信市場對業績反應會偏向負面。高盛績後下調中銀2021至2023財年的盈利預測7%至10%，同時將目標價由34.8元下調至32.4元，維持「買入」評級。

滙證估計，中銀第三季表現仍都難有驚喜，下調2021至2023年度的盈利預測分別9.2%、7.4%及3.3%，目標價由29.6元削至27.8元，維持「買入」評級。滙證指，在本地銀行股中更加偏好中型銀行股，如東亞銀行 （00023） 、大新銀行 （02356） 、大新金融 （00440） 。

富瑞：中銀預期股息率5.2厘 仍然十分吸引

另一券商富瑞同樣指出，中銀的業績的確遜預期，但考慮到中銀下半年的股息可能按年持平、派息比率約50%，則預期股息率仍然高達5.2厘，屬非常吸引的水平，而且較同業恒生 （00011） 的4.2厘更高。

摩通同樣將中銀今、明兩年的盈利預測，分別下調4%及5%，目標價微削0.3元至33元，維持「增持」評級。

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