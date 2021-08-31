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【機迷熱話】中國落實嚴格打機規定　要求實名認證再掀熱論　手遊公司有何對策？

科技 14:00 2021/08/31

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中國近日持續加強落實新打機政策，收緊對未成年人的網路遊戲監管，聲言是來保護未成年人身心健康。中國最新更限制企業向未成年人提供遊戲的時間，僅可在每星期五、六、日及國定假日的晚上8至9時，向未成年人提供1小時服務，其餘時間或平日均禁止，再度成為網絡熱話。

中國國家新聞署近日發布《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網路遊戲的通知》，除了提到以上限制，要求所有網遊企業，假日只準未成年人打機1小時，還嚴格落實網路遊戲帳號的實名制和登入要求。結果消息傳出後，不少成年網民紛紛替這些中國未成年人抱不平。

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即使騰訊早前已自行收緊未成年人的遊戲時間至假日2小時，惟今次中央的新政策更為嚴格。綜合中國媒體報道，騰訊回應指，該集團由2017年至今一直圍繞未成年人保護，持續進行各項新技術、新功能的自發探索與應用。未來亦將基於主管部門的最新要求，嚴格遵守且積極予以落實。而騰訊旗下手遊《光與夜之戀》亦宣布，自9月25日起禁止未滿18歲未成年用戶登陸。

遊戲公司米哈游旗下的遊戲《原神》亦發布公告稱，《原神》未成年人防沉迷系統將於2021年8月31日進行調整，遊戲僅會在官方指定的時間，向未成年人提供1小時遊戲服務。同時《原神》不會以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。

另一內地互聯網巨企網易表示，公司過去長期圍繞未成年人保護積極行動，接下來將針對國家新聞出版署的最新通知、要求，網易遊戲將嚴格遵守，積極落實；中手游則表示，將確保旗下遊戲均按有關當局最新政策，設置實名認證和防沉迷系統。

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責任編輯：張寶燕

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