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【職場文化】僱員遙距工作失去社交、工作熱情　重拾熱情要靠自省

商業 13:36 2021/08/31

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企業或機構選擇遙距工作，但以教學為例在疫情下難以互動。

新冠肺炎疫情下，更多企業或機構選擇遙距工作，但以教學為例在疫情下難以互動。據BBC報道，現年31歲的美國教師Danielle，疫情下其工作中的教學部份受到影響，令她失去教學熱情。

她指：「我仍然熱愛教學，但重點是不能按照想法而行。」並強調，學生最好的學習方法是提問、與人互動，但現在不能進行小組討論。她感到自己是花生漫畫中查理布朗的老師，並稱：「這很可怕」。

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美國俄勒岡州的職業教練兼顧問Stacey Lane表示，人們對工作的興趣下降，原因之一，可能是很多工作都被精簡至最重要部分。遙距辦公為工作帶來變化，或讓部份勞工意識到，自己並非喜歡這份工作。

工作變動以外，社交也是人們工作的原因。惟她解釋：「人們突然毋須到工作場所工作，失去與人社交。」這會讓他們失去工作的動力。不過，不論他們是否意識到社交的重要性，遙距工作也無法完全代表真正的工作，例如文化、人便不能轉為遙距工作的部份。

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事實上，人們對工作失去熱情還包含自己的因素。哈佛商學院組織行為學助理教授Jon M Jachimowicz表示，現時有一個非常明顯的現象，人們對工作的興趣逐漸減弱。並指出：「尤以疫情開始時，人們擁有更多時間留在家中思考。」

Jachimowicz解釋，倘若在辦公室忙碌工作，人們沒時間和空間思考，下個月、下年、未來五年的生活。惟留在家中須承受此壓力，並開始質疑自己的興趣和工作是否相符，如何才可以找到喜歡的職業。

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當對工作失去熱情時，除了辭職還可以有其他方法彌補。Lane建議用其他方法，重燃對工作熱情，例如自省。並以Daniele為例，雖然疫情下不能重回過去工作，但回想最初工作時最感興趣的部份，激勵自己重新發掘工作上的事；而非陷入所失去的部份。

責任編輯：馬意文

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