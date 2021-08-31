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【蘋果Apple】Apple Music併購Primephonic 明年推出古典音樂專用App

環球政經 14:03 2021/08/31

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蘋果公司周一宣布收購古典音樂串流平台Primephonic，並將其併入Apple Music服務。Apple Music 計劃明年推出一款專門的古典音樂應用程式，將結合 Primephonic 的經典用戶界面與更多附加功能。

【政府工略】運輸署招聘交通助理員  只要求中四學歷  頂薪逾2.5萬元 【見下頁

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蘋果在新聞稿中表示，Apple Music 加入Primephonic後，訂閱者可獲得 Primephonic 的播放列表和獨家音樂，享受不同的古典音樂體驗，包括更優質的作曲家和曲目的瀏覽和搜索功能、詳細古典音樂數據，以及更多新功能。

Primephonic 不再接受新訂閱者，並將於9月7日起下架，目前的 Primephonic 訂閱者則改為獲得半年免費使用Apple Music。

【蘋果Apple】iPhone 13發布在即 富士康9月底前要再招聘20萬工人 【見下頁

Apple Music為蘋果於2015年推出的服務，其之後在2018 年收購音樂識別服務 Shazam，讓同戶識別歌曲並將其添加到他們的播放列表中。而現在又有 Primephonic 的加入，Apple Music 訂閱者可獲得不同的體驗。

 

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撰文 : 陳楚琨

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