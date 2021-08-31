【蘋果收購】Apple Music將定期加入古典樂專輯！蘋果收購古典樂串流平台Primephonic打造獨立App

▲ 蘋果日前宣布收購古典音樂串流平台Primephonic，並計劃結合Primephonic的經典界面設計以及更多附加功能，於2022年推出獨立古典音樂App。(圖片來源:Apple官網）

蘋果（Apple）旗下音樂播放平台Apple Music正積極進軍古典音樂領域，為用戶帶來更多獨家音樂內容。蘋果日前更宣布收購古典音樂串流平台Primephonic，並計劃結合Primephonic的經典界面設計以及更多附加功能，於2022年推出獨立古典音樂App。

蘋果表示，計劃在未來數月內結合該串流平台的功能，在Apple Music內加強作曲家及曲目的瀏覽、搜尋功能、音樂相關資料、其他全新功能以及福利，並將推出Primephonic的播放清單及獨家音樂內容。

在收購與整合功能後，蘋果預計，將會有數以十萬計的古典專輯上線，且皆採用Apple自家無損、高解析度音質功能。Apple Music的「空間音訊」功能，亦將同步添加數百張新古典音樂專輯，以及定期加入新的專輯。

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Primephonic現已停止接受新的訂閱，服務亦將於9月7日下架，而目前訂閱Primephonic用戶將可獲6個月的Apple Music免費體驗代碼，藉此將用戶轉移過去新平台。

Primephonic聯合創辦人Thomas Steffens亦指出，現在該公司可與蘋果聯手將古典音樂帶入主流，是古典音樂行業一項重大發展，連繫新一代的音樂家與聽眾。

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責任編輯：張凱琳