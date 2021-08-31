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【職場趣聞】高層望職員好好休息 Nike總部員工自動放假一周

環球政經 14:32 2021/08/31

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疫情未見盡頭，惟外國不少公司都開始要求員工返回辦公室工作。不過在9月返回辦公室之前，位於俄勒岡州的Nike公司總部員工，已獲得一周假期以以緩解壓力，防止過勞。

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據BBC報道，Nike公司總部員工由即日起到本周五，將「關門大吉」，好讓員工在經歷疫情的折磨後休息一下。此前，交友應用程式Bumble、以及Linkedin都已有類似舉措。而隨著美國各地感染人數急升，蘋果、優步（Uber）和富國銀行（Wells Fargo）等美國大公司，也推遲了員工重返辦公室的計劃。

該公司高層Matt Marrazzo在給予員工的信息中表示，「花時間放鬆、減壓並與所愛的人共度時光」；又稱：「對於團隊來說，這不僅僅是休息一周……休養生息是保持良好表現和保持理智的關鍵。」

【美股攻略】Nike第四季財報報捷 股價大漲15%創歷史新高 【見下頁

據報道，此舉反映了Nike這一年的成功，其銷售額持續上升，股價亦上漲20%。

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撰文 : 陳楚琨

疫情 Nike 壓力 俄勒岡 美股 美國

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