【職場趣聞】高層望職員好好休息 Nike總部員工自動放假一周

疫情未見盡頭，惟外國不少公司都開始要求員工返回辦公室工作。不過在9月返回辦公室之前，位於俄勒岡州的Nike公司總部員工，已獲得一周假期以以緩解壓力，防止過勞。

【筍工推介】民政事務局招行政經理 月薪5.8萬元 入職條件一覽 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

據BBC報道，Nike公司總部員工由即日起到本周五，將「關門大吉」，好讓員工在經歷疫情的折磨後休息一下。此前，交友應用程式Bumble、以及Linkedin都已有類似舉措。而隨著美國各地感染人數急升，蘋果、優步（Uber）和富國銀行（Wells Fargo）等美國大公司，也推遲了員工重返辦公室的計劃。

該公司高層Matt Marrazzo在給予員工的信息中表示，「花時間放鬆、減壓並與所愛的人共度時光」；又稱：「對於團隊來說，這不僅僅是休息一周……休養生息是保持良好表現和保持理智的關鍵。」

【美股攻略】Nike第四季財報報捷 股價大漲15%創歷史新高 【見下頁】

據報道，此舉反映了Nike這一年的成功，其銷售額持續上升，股價亦上漲20%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機