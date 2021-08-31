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【海外樓訊】加拿大樓價狂升一年漲22% 政府擬改革買樓方法 包括禁外國人2年內置業

環球政經 15:23 2021/08/31

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根據加拿大房地產協會（Canadian Real Estate Association）的數據顯示，過去一年加拿大樓價飆升22%，房價中位數更創歷史新高，而建築材料短缺和飆升的建築成本，也使加國陷入嚴重房屋供應短缺危機。據加拿大豐業銀行（Bank of Nova Scotia）估計，加拿大每1,000名居民擁有的房屋，少於其他 G7 國家。

【政府工略】南區民政事務處請區議會行政助理 月薪2.6萬 入職條件一覽 【見下頁

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為改善此情況，當地政府上周推出了新計劃，旨在在未來4年內建造140萬套房屋；以及實行禁止房屋「盲拍」（Blind Bidding）。「盲拍」即投標者可以得知房屋的要價，但看不到其他潛在買家的出價，此被批評為賣家抬高價格的一種方式。加拿大總理杜魯多於本月24日的一次演講中表示，禁止此類競標將有助於「打擊掠奪性投機者」，並使市場更加公平。

此外，杜魯多擬禁止出於投資目的購買加拿大房屋。不少投資者都透過大幅上漲的樓價獲利，加拿大最大都市區的房地產市場，亦出現越來越多地的外國買家。杜魯多承諾在兩年內，禁止外國人在加拿大買樓，並增加徵收外國人的房屋空置稅。

放寬移民措施 加拿大新增2途徑 助港人獲永久居留權 【見下頁

杜魯多明言:「不會再有外國人的財富，放置於應有人居住的房屋中。」（No more foreign wealth being parked in homes that people should be living in.）

杜魯多早前於競選活動上表示，若成功連任，為解決房屋供應短缺危機，將向持有少過一年就轉手的業主徵稅，同時提供10億元貸款和補貼，開展「先租後買」計劃，租客在5年後可以成為業主。

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撰文 : 陳楚琨

七大工業國集團 經濟 樓價 杜魯多 地產 加拿大

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