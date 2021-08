【海外樓訊】加拿大樓價狂升一年漲22% 政府擬改革買樓方法 包括禁外國人2年內置業

根據加拿大房地產協會(Canadian Real Estate Association)的數據顯示,過去一年加拿大樓價飆升22%,房價中位數更創歷史新高,而建築材料短缺和飆升的建築成本,也使加國陷入嚴重房屋供應短缺危機。據加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)估計,加拿大每1,000名居民擁有的房屋,少於其他 G7 國家。

為改善此情況,當地政府上周推出了新計劃,旨在在未來4年內建造140萬套房屋;以及實行禁止房屋「盲拍」(Blind Bidding)。「盲拍」即投標者可以得知房屋的要價,但看不到其他潛在買家的出價,此被批評為賣家抬高價格的一種方式。加拿大總理杜魯多於本月24日的一次演講中表示,禁止此類競標將有助於「打擊掠奪性投機者」,並使市場更加公平。

此外,杜魯多擬禁止出於投資目的購買加拿大房屋。不少投資者都透過大幅上漲的樓價獲利,加拿大最大都市區的房地產市場,亦出現越來越多地的外國買家。杜魯多承諾在兩年內,禁止外國人在加拿大買樓,並增加徵收外國人的房屋空置稅。

杜魯多明言:「不會再有外國人的財富,放置於應有人居住的房屋中。」(No more foreign wealth being parked in homes that people should be living in.)

杜魯多早前於競選活動上表示,若成功連任,為解決房屋供應短缺危機,將向持有少過一年就轉手的業主徵稅,同時提供10億元貸款和補貼,開展「先租後買」計劃,租客在5年後可以成為業主。

