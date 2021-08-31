【電動車】解決電動車核心問題　東大教授研發行駛中充電技術

▲ 電動車在行駛中充電的技術，世界各地都在研究。東京大學藤本博志的教授已取得初步成功，預計2023年便能進行公路上試驗。（新華社圖片）

電動車在行駛中充電的技術，世界各地都在研究。東京大學藤本博志的教授已取得初步成功，預計2023年便能進行公路上試驗。藤本教授的目標是實現無需擔心充電、所有人都能駕乘電動車的社會。

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藤本教授的研究的獨特之處在於可以用輪胎接收電力，充電效率比用車身接收電力時更高。按現有技術，要延長純電動汽車的續航距離，需要增加電池容量。但這會導致車身重量增加，未來電池使用的稀有金屬也存在短缺的擔憂。但如果能在行駛過程中實現充電，人們將無需增大電池容量，家庭汽車也不再需要設置大型充電設備。

無線供電技術的原理是在純電動汽車行駛過程中通過輪胎一側的受電線圈來接收路面線圈傳送的電力。例如，通過在十字路口的信號燈附近等設置輸電設備，可以讓電動車在十字路口減速或停車時充電。

藤本教授在2013年開始研發此項技術時，不少人抱有懷疑態度，但他現在卻讓此成為羅姆半導體集團等多間企業的共同研究項目。在純電動車的重要性日益提高下，他表示「希望通過開發的技術為脫碳社會提供支持」。

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責任編輯：李智美