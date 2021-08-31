▲ 【業績│醫藥】四環醫藥上半年多賺3.1倍不派中期息 醫美業務板貢獻浮現

四環醫藥 （00460） 上半年純利升3.1倍至6.1億元（人民幣‧下同），每股基本盈利6.46分，不派中期息。期內，來自持續經營業務之期內溢利5.9億元，按年升2.5倍。

該股午後升逾3%，最新報2.2元，成交額6886萬元。

上半年，來自來自持續經營業務收益增80.9%至19.1億元，增加主要新業務醫美業務板塊帶動。今年2月後，公司開始銷售於韓國連續5年銷售第一的肉毒毒素產品樂提葆。期內，醫美業務板塊錄得收益2.6億元。毛利率按年升2.4個百分點至76.9%；純利率急飈15.2個百分點至31.2%，主要因為收益和毛利大幅增 長，而研發開支及行政開支的增速較總收益的增速低所致。

上半年研究及開發開支升10.9%至3.3億元。

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編輯：吳敏芳

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