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【本港疫情】港府9月底開放竹篙灣中心予外傭檢疫 每日收費不多於500元

環球政經 15:00 2021/08/31

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行政長官林鄭月娥今日（31日）出席行會前記者會時表示，當局開放竹篙灣檢疫中心以作外傭隔離檢疫需求，預計提供約800個單位，每日房價不多於500元。她表示，港府目標於9月底正式啟用，並會提前接受預訂，預料會由政府民安隊營運。

【本港疫情】不排除向指定場所施加限制 聶德權：冀9月底前首劑接種率達7成：【下一頁

她指出，現時本港已有一間檢疫酒店提供大眾，難以應付外傭檢疫需求，故當局決定開放竹篙灣檢疫設施第一及第二期，惟詳情需有待各部門落實。

由於現時滯留於印尼及菲律賓的港人數目多，她表示會首先和兩地討論有關針紙安排，並且會按序安排他們回港。

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責任編輯：潘曉豐

隔離營 疫情 外傭 印尼 菲律賓 香港 民安隊 酒店 林鄭月娥

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