【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者

受新冠肺炎變種病毒影響，美國疫情再次惡化。俄勒岡州成為美國新一輪疫情的重災區，州內部分地區確診數升幅「跑贏」全美，死亡率亦急增。兩個縣因為死亡人數超過預期，導致醫療及喪葬系統無法容納更多死者，需要向外界請求援助。

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俄勒岡州西南部的約瑟芬縣（Josephine）中，當地醫院停屍間及火葬服務場所已近乎崩潰，每日處理的新冠死亡個案遠超負荷。西北部蒂拉穆克縣（Tillamook）內唯一喪葬場所亦同樣，難以負擔當地急增的新冠死亡人數。兩地地方政府已要求急凍倉庫提供協助，幫忙處理新增的新冠死亡個案。

根據美媒數據，俄勒岡州過去兩周確診上升33%，死亡率增加48%，入院重症更是多126%。當地大批新增確診，多數是未接種疫苗人士，正對州內醫療系統釀成嚴重負擔，深切治療部病床使用率逾90%。

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西南部地區確診人數升幅領先全美，州內入院重症數目亦是美國爆疫後以來最多。俄勒岡州官員認為，今次疫情大幅爆發與更具傳染性的Delta變種（即印度變種）及州內部分地區疫苗接種率低有關。

責任編輯：吳漢培