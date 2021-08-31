▲ 【騰訊持股】Shopee創辦人李小冬成新加坡首富 SEA市值逼美團、3分1間騰訊

東南亞電商平台「Shopee（蝦皮網）」母企SEA（美：SE）聯合創辦人李小冬，隨SEA年內股價累升近7成，成為新加坡首富。李小冬最新身家達198億美元，超越身家177億美元的油漆大亨吳清亮。SEA現時市值達1785億美元（約1.39億港元），為東南亞最高市值公司，市值與美團 （03690） 相若，大約相當於騰訊 （00700） 3分之1市值。

正當中國陷互聯網監管風暴，中資科網股從高位急回，亞洲區其他科網企業股價創新高，帶動新一代巨富出現。

南韓科網企業KAKAO 創辦人金範洙也因應股價大升，在彭博億萬富豪指數中，身家超越三星電子繼承者李在鎔，成為當地首富，雖然外界對估算李在鎔實際財富有不少分歧，但也反映亞洲科網股崛起。

韓國互聯網銀行Kakao Bank獲多倍超額認購 集資最多170億元，可見【下一頁】

SEA在Shopee 以外，也有遊戲、金融科技業務，包括取得新加坡數字銀行牌照、今年初收購印尼PT Bank Kesejahteraan Ekonomi，令公司進入貸款、保險、財富管理和其他金融服務。由於SEA同樣有多項不同互聯網相關業務，內地媒體常稱其為「東南亞小騰訊」

SEA 年報顯示，騰訊持股22.9%，僅次於李小冬，為公司第二大股東。騰訊今年股價累跌21%，大中華科企持股估值大減，相反SEA持股增值161億美元。

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編輯：麥德銘