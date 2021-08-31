塔利班處決阿富汗民謠歌手 曾揚言「封殺」音樂

塔利班早前曾宣布，不會允許阿富汗人於公眾場合播放音樂，當地電台及電視台已停止播放伊斯蘭教歌曲以外的音樂，但當時強調不會強硬手段執行。然而，喀布爾有民謠歌手據悉於上周五（27日）被塔利班從家中拖走並殺害。

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阿富汗喀布爾（Kabul）北部巴格蘭省（Baghlan）、安達拉布山谷的一名民謠歌手安達拉比（Fawad Andarabi）於上周五，被塔利班於自家農場內射殺。安達拉比的兒子表示，塔利班分子早前曾上門搜查，父親亦與武裝分子一起喝茶，沒想到最後塔利班殘忍將其殺害。

安達拉比兒子強調，父親是無辜，只是一名為人們提供娛樂的歌手。安達拉比演奏一種叫做ghichak的弓弦琴，專門演唱阿富汗國家的傳統民族歌曲。

安達拉比演唱片段（１）

來自與安達拉比同一地區的阿富汗前內政部長馬蘇德（Massoud Andarabi）亦公開談及對方死訊，並在上周六（28日）於Twitter發文，指控塔利班繼續在安達拉布的暴行，殘忍殺害民謠歌手安達拉比，並一如所演唱歌曲的歌詞一樣，他不會屈服於塔利班暴行。

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安達拉比演唱片段（２）

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塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示， 將調查上述事件，但沒透露更多細節。他早前接受《紐約時報》時指因音樂與伊斯蘭宗教理念不符， 塔利班將不會允許阿富汗人於公眾場合播放音樂。穆賈希德強調不希望採取強硬行動禁播音樂，而是打算説服人們遵守規則。

塔利班於 1996 年至 2001件以嚴苛及極端的伊斯蘭教法統治阿富汗，當時亦禁止大多數形式的非伊斯蘭音樂，令人憂慮當地是否重返當年環境。

責任編輯：郭麗明