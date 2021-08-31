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【疫下商機】本地露營熱潮帶動凍肉商機　凍肉店有哪些招數吸客？

商業 12:05 2021/08/31

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港人疫情下無法去旅行，放假只能留港消費，假日露營趨勢乘時而起。（資料圖片）

港人疫情下無法去旅行，放假只能留港消費，假日露營趨勢乘時而起，愈來愈多港人享受野外燒烤、食火鍋。經常在周末與朋友露營的市民伍小姐，認同消費券增加購物慾，但強調食品賣相是主要考慮因素，最常購買雞翼、腸仔、急凍帶子和青口等，稱5至6人花費約700至800元。

另有市民劉女士稱，過去受煮食器材所限，較常選擇即食或翻熱食品，但派發電子消費券後，計劃添置露營裝備，讓體驗更精緻，追求更佳的美食。

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

為凍肉店提供儲存和運送凍肉服務的Shoptoplus創辦人廖獻威表示，估算市場的網店和門店，今年合共增加逾300間凍肉店，當中十分之一正使用其服務。

市場上凍肉店數量增，他認為與家庭需求及露營新趨勢有關。過去凍肉店客戶較常要求將貨品送至零售店，在露營需求加持下，更多改為要求將貨品直接運至營地。他估計，與露營相關的銷售額按年增加25%。

【電影業】賴恩雷諾士新作《爆機自由仁》　中國首周末票房達2450萬

零售方面，專賣燒烤用品的Hangry Bear BBQ Company負責人黃小姐也認同，港人增加露營習慣。更指出，疫情前較少人露營，其訂單以大型燒烤居多；疫後則露營相關銷售不斷增長，4至5人生意佔比也最高。

她稱，顧客訂單的平均消費額，視乎人數而變動，一般也逾千元。她原先只經營網店，為了吸引中高齡顧客及擴大銷售渠道，開設實體店讓顧客在店內購物。

【疫市營商】戶戶送全港最大分店 　「戶戶小廚」進駐葵青區

記者：馬意文

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