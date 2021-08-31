【電訊商】電話卡實名登記制於9月1日展開首階段工作 市民暫時仍可使用儲值卡

港府今日（31日）公布，電話卡實名登記制於9月1日展開第一階段工作，而市民暫時仍可以使用儲值卡。

首階段實名登記制於9月1日起開始，要求電訊商於2022年2月28日或之前完成安裝相關的設施及系統。而在首階段工作期間，市民可繼續按現時方式使用電話儲值卡，毋須進行實名登記。

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第二階段於2022年3月1日起展開，所有新上台的月費服及及發售的儲值卡，均須使用實名登記，而現行儲值卡用戶亦於2022年3月1日前完成實名登記，否則不能繼續使用。

至於現時上台月費服務的用戶，除非他們「轉台」或開立新的電話號碼，否則毋須向電訊商再作登記。

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責任編輯：潘曉豐