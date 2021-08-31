  • 26°C
香港時間 : 2021831日 (二) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電訊商】電話卡實名登記制於9月1日展開首階段工作 市民暫時仍可使用儲值卡

環球政經 15:11 2021/08/31

分享：

港府今日（31日）公布，電話卡實名登記制於9月1日展開第一階段工作，而市民暫時仍可以使用儲值卡。

首階段實名登記制於9月1日起開始，要求電訊商於2022年2月28日或之前完成安裝相關的設施及系統。而在首階段工作期間，市民可繼續按現時方式使用電話儲值卡，毋須進行實名登記。

電話卡實名制今刊憲　政府將於6月9日向立法會提交：【下一頁

【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包：【下一頁

第二階段於2022年3月1日起展開，所有新上台的月費服及及發售的儲值卡，均須使用實名登記，而現行儲值卡用戶亦於2022年3月1日前完成實名登記，否則不能繼續使用。

至於現時上台月費服務的用戶，除非他們「轉台」或開立新的電話號碼，否則毋須向電訊商再作登記。

【新奇兼職】Bless International Group Limited請切果員 時薪65元至70元 需1年經驗：【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

香港 電訊商

上一篇文章

【長者優惠】享有2元乘車優惠！「樂悠咭」9月1日起接受1958年出生人士申請

下一篇文章

【本港疫情】港府9月底開放竹篙灣中心予外傭檢疫 每日收費不多於500元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」
【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷
【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡