【新股IPO】海倫司國際9869首日孖展暫錄近27億　超購逾8.6倍

▲ 海倫司國際孖展 每日緊貼追蹤

中國連鎖酒館海倫司國際 （新上市編號：09869） 8月31日起招股，截至周二下午5時，海倫司國際已經錄得近27億元孖展認購，以公開發售部分集資近2.8億元計算，海倫司國際目前已經超額認購逾8.67倍。綜合數間券商孖展數據，富途證券借出12.6億元，輝立證券借出3億元，耀才借出2億元，方德證券借出2億元。海倫司國際將於9月3日（本周五）截止招股，預計9月10日掛牌，中金為獨家保薦人。

海倫司9869今日起招股，一手入場費10464元【下一頁】

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