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【新股IPO】海倫司國際9869首日孖展暫錄近27億　超購逾8.6倍

新股IPO 17:52 2021/08/31

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海倫司國際孖展 每日緊貼追蹤

中國連鎖酒館海倫司國際 （新上市編號：09869） 8月31日起招股，截至周二下午5時，海倫司國際已經錄得近27億元孖展認購，以公開發售部分集資近2.8億元計算，海倫司國際目前已經超額認購逾8.67倍。綜合數間券商孖展數據，富途證券借出12.6億元，輝立證券借出3億元，耀才借出2億元，方德證券借出2億元。海倫司國際將於9月3日（本周五）截止招股，預計9月10日掛牌，中金為獨家保薦人。

海倫司9869今日起招股，一手入場費10464元【下一頁】

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9：00《ET開市直擊》- 美國「收水」成共識 9月點睇美股、港股運勢？

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57：40 - MPF持倉比例　美股vs港股怎配置？
58：50 - 美國經濟有機會爆煲嗎？
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01：02：30 - 港股開市後市況速報
01：04：40- 財經日誌提提你

 

港股 海倫司（09869） IPO 集資 孖展

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