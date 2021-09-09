【新股IPO】海倫司國際9869超額認購近30倍　一手中籤率60%（附分配結果）

▲ 海倫司近38人認購

海倫司國際 （09869） 公布招股結果。中國連鎖酒館海倫司國際以每股19.77元定價，為招股價18.82元至20.72元的中間範圍定價，集資淨額25.1億元，一手中籤率60%，抽3手（1500股）可穩獲一手。海倫司國際將於9月10日掛牌。【分配結果】

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海倫司於香港公開發售部分共錄得近2.8萬人認購，超額認購29.8倍，國際發售部分超額認購24.58倍。

集資所得約70%將用於在未來三年開設新酒館及實現擴張計劃；10%用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設；5%用於進一步加強酒館的基礎能力建設；5%用於進一步強化Helen's的品牌知名度；餘下10%用作營運資金及一般企業用途。

海倫司9869今日起招股，一手入場費10464元【下一頁】

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