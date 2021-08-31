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【新冠肺炎】南非發現「C.1.2」新變種病毒 至今已傳播南非6省 7國都已測出有病毒株

環球政經 15:37 2021/08/31

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日前，南非有科學家發現一種新型變種新冠病毒，並已傳至7個國家，其變種病毒有更強的傳染力，科學家指有關的變種基因變異程度超過其他變種，現有的疫苗或未能有效應對。

【本港疫情】港府9月底開放竹篙灣中心予外傭檢疫 每日收費不多於500元 【下一頁

南非國家傳染病研究所在權威科學期刊《自然》發表報告，報告顯示今年5月在南非首度發現「C.1.2」變種病毒，而至今已傳播至南非至少6個省。另外，中國、英國、新西蘭、瑞士、葡萄牙、剛果及非洲毛里求斯（Mauritius）7個國家亦檢測出有病毒株，至少有80宗相關報告。報告又指，「C.1.2」變種毒株傳播能力更強，更能降低中和抗體，但科學家尚未確定新病毒的特性，目前作多項測試，才能確定「C.1.2」中和抗體的程度。

【政府工略】南區民政事務處請區議會行政助理 月薪2.6萬 入職條件一覽 【下一頁

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根據南非基因組檢測數據顯示，「C.1.2」變種在7月時仍未取代Delta變種病毒，成為當地主流傳播病毒。在5月時，「C.1.2」僅佔0.2%感染個案，6月開始增至1.2%，7月更增至2%。

 

【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷

 

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責任編輯：羅浩濂

葡萄牙 瑞士 新西蘭 英國 中國 南非 疫情 傳染病

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