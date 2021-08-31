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【長者優惠】享有2元乘車優惠！「樂悠咭」9月1日起接受1958年出生人士申請

理財智慧 15:22 2021/08/31

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政府今日（8月31日）宣布，1985年出生並符合資格的人士，可於9月1日起，透過「八達通App」電話應用程式或郵寄表格，申請「樂悠咭」享有2元乘車優惠。

港府亦會向首次申請人士資助20元申請費用，而八達通公司在收到申請表格後，會在四星期內將「樂悠咭」郵寄至申請人的通訊地址。3

【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠：【下一頁

【長者2元乘車】資格門檻降至60歲 明年2月27日起實施 需申請個人八達通「樂悠咭」：【下一頁

另外，出生於1957年人士早前已可申請相關優惠，八達通公司指至今已收了約7.6萬份申請，佔計佔本港同年出生人口約67%。

政府將在2022年2月27日起，推出優化2元優惠計劃及防止濫用措施，包括把合資格年齡由65歲下調至60歲，讓超過60萬名60至64歲人士受惠。這些受惠人士須出示「樂悠咭」才可享受乘車優惠。同時，政府計劃於明年第一季公布現時65歲或以上的受惠人士申請「樂悠咭」的安排。

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責任編輯：潘曉豐

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