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【ET午市精點】恒指期結後挫400點 內地官方PMI數據差（附Time Code）

股市 12:30 2021/08/31

分享：

港股在期指結算日後，加上內地重拳監管網遊行業，和公佈8月官方PMI數據差過預期，均影響大市氣氛。恒指今早輕微低開後跌幅擴大，曾跌逾400點，低見25110點。中午恒指收報25174點，跌365點或1.4%。遊戲股騰訊 （00700） 、網易 （09999） 跌逾3%；保險股平保 （02318） 據報遭中銀保監調查地產投資，拖累相關板塊和大市表現。後市走勢如何，信誠證券聯席董事張智威為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3047042

Time code

00：10 - 港股市況速報
00：51 - 港股市況分析　走勢擬向下
01：55 - 內地8月官方PMI數據均遜預期 造成骨牌效應
03：49 - 非製造業PMI自去年3月來最差 內需消費安踏 （02020）
05：25 - 中央收緊未成年人玩網遊時間 騰訊股價反映悲觀
08：30 - 平保拖低大市 停售另類投資產品影響大 勿撈底
10：10 - 股票推薦：友邦保險 （01299）
11：56 - 港股早市速報

＊＊＊

重溫今早《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股今日焦點　內地監管仍受關注
01：17 - 美股市況速覽　標指納指再創新高
03：12 - 美股見頂未？「美股專家」馮宏遠分析
09：23 - 港股上日市況速報＋北水盤路
10：27 - 中央嚴管未成年人打機　縢訊 （00700） 又中箭
13：58 - 科技指數反彈又回吐　支持位在哪？
16：07 - 港股開市前市況速覽
17：39 - ET個股推介：中石油 （00857）
18：48 - 美團 （03690） 業績解讀　股價前景點睇
23：48 - 阿里巴巴 （09988） 美股買賣活躍有何啟示
31：46 - 業績股股價開市表現：恒大汽車 （00708） 、中遠海控 （01919）（01772） 、東岳 （00189） 、信利國際 （00732）
33：42 - 美股分析：福特汽車（F.US）股價前景
35：37 - 美股分析：蘋果（APPL.US）股價前景
38：09 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景
39：50 - 美國塞船嚴重運費走勢如何？航運股續有景？
44：23 - 美股分析：麥克莫蘭銅金公司（FCX.US）股價前景
46：24 - 納指尚有多少水位上　ETF推介：QQQ.US
47：30 - 美股有機會見頂？債券ETF怎部署？TLT.US
48：50 - 港股分析：阿里巴巴 （09988） 可部署買入嗎？
50：25 - 港股分析：信義玻璃 （00868） 股價前景分析
52：02 - 港股分析：太平洋航運 （02343） 破頂後可再上？
53：35 - 港股分析：國壽 （02628） 有機會重返16元？
55：20 - 港股分析：藥明生物 （02269） 股價前景如何？
57：40 - MPF持倉比例　美股vs港股怎配置？
58：50 - 美國經濟有機會爆煲嗎？
01：01：05  -美股分析：西維斯健康（CVS.US）股價前景
01：02：30 - 港股開市後市況速報
01：04：40- 財經日誌提提你

 

欄名 : ET午市精點

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