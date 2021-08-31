  • 27°C
香港時間 : 2021831日 (二) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET午市精點】恒指期結後挫400點 內地官方PMI數據差

股市 11:50 2021/08/31

分享：

美股周一個別發展，道指跌55點，標指、納指創新高。港股今早輕微低開後跌幅擴大，恒生指數現跌逾400點，低見25110點。杭州領導人落馬，分析指或影響螞蟻IPO重啟，阿里巴巴 （09988） 股價今早跌2%，低見154.7元。

信誠證券聯席董事張智威11時55分於《ET午市精點》為你分析港股後市。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3047042

＊＊＊

重溫今早《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股今日焦點　內地監管仍受關注
01：17 - 美股市況速覽　標指納指再創新高
03：12 - 美股見頂未？「美股專家」馮宏遠分析
09：23 - 港股上日市況速報＋北水盤路
10：27 - 中央嚴管未成年人打機　縢訊 （00700） 又中箭
13：58 - 科技指數反彈又回吐　支持位在哪？
16：07 - 港股開市前市況速覽
17：39 - ET個股推介：中石油 （00857）
18：48 - 美團 （03690） 業績解讀　股價前景點睇
23：48 - 阿里巴巴 （09988） 美股買賣活躍有何啟示
31：46 - 業績股股價開市表現：恒大汽車 （00708） 、中遠海控 （01919）（01772） 、東岳 （00189） 、信利國際 （00732）
33：42 - 美股分析：福特汽車（F.US）股價前景
35：37 - 美股分析：蘋果（APPL.US）股價前景
38：09 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景
39：50 - 美國塞船嚴重運費走勢如何？航運股續有景？
44：23 - 美股分析：麥克莫蘭銅金公司（FCX.US）股價前景
46：24 - 納指尚有多少水位上　ETF推介：QQQ.US
47：30 - 美股有機會見頂？債券ETF怎部署？TLT.US
48：50 - 港股分析：阿里巴巴 （09988） 可部署買入嗎？
50：25 - 港股分析：信義玻璃 （00868） 股價前景分析
52：02 - 港股分析：太平洋航運 （02343） 破頂後可再上？
53：35 - 港股分析：國壽 （02628） 有機會重返16元？
55：20 - 港股分析：藥明生物 （02269） 股價前景如何？
57：40 - MPF持倉比例　美股vs港股怎配置？
58：50 - 美國經濟有機會爆煲嗎？
01：01：05  -美股分析：西維斯健康（CVS.US）股價前景
01：02：30 - 港股開市後市況速報
01：04：40- 財經日誌提提你

 

欄名 : ET午市精點

最新專欄文章 更多

【ET午市精點】期指日恒指缺方向 長汽績後急升（附Time code）
2021/08/30
【ET午市精點】期指日恒指缺方向 長汽績後急升（附Time code）
【ET午市精點】恒指徘徊十天線 曾升逾200點現收窄（附Time Code）
2021/08/27
【ET午市精點】恒指徘徊十天線 曾升逾200點現收窄（附Time Code）
【ET午市精點】恒指急挫逾300點 小米、瑞聲績優均向下（附Time Code）
2021/08/26
【ET午市精點】恒指急挫逾300點 小米、瑞聲績優均向下（附Time Code）
【ET午市精點】恒指高開低走 科技股反彈乏力（附Time Code）
2021/08/25
【ET午市精點】恒指高開低走 科技股反彈乏力（附Time Code）
【ET午市精點】大市連彈兩日 恒指重上25500點（附Time Code）
2021/08/24
【ET午市精點】大市連彈兩日 恒指重上25500點（附Time Code）
PMI 經濟 港股

上一篇文章

【新股IPO】淡馬錫支持的陸道培醫療集團擬赴港上市　集資至少39億

下一篇文章

【中國平安】平保據報遭中銀保監調查地產投資　股價現跌逾7%、失60關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬
【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 亂市輕鬆賺息逾1.3萬
【互聯網監管】內地限未成年人僅周末、假期每日玩網絡遊戲1小時　騰訊跌近4%、廠商9月1日實行（第二版）
【互聯網監管】內地限未成年人僅周末、假期每日玩網絡遊戲1小時　騰訊跌近4%、廠商9月1日實行（第二版）
【港元定存】中東亂局兼收水夾擊 3大小行鬥加港元存息
【港元定存】中東亂局兼收水夾擊 3大小行鬥加港元存息
【美團業績】美團次季收入增77% 勝預期　外賣經營溢利近24.5億人幣　將引入無人機減輕騎手負擔
【美團業績】美團次季收入增77% 勝預期　外賣經營溢利近24.5億人幣　將引入無人機減輕騎手負擔
【恒指夜期＋ADR】美團ADR高港6%　夜期倒升42點　北水走資近42億（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】美團ADR高港6%　夜期倒升42點　北水走資近42億（不斷更新）