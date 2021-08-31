【Telegram】挑戰WhatsApp地位？　Telegram全球下載量突破10億

▲ Telegram 的安裝量在 2021 年快速增長，2021 年上半年的安裝量達到 2.147 億，比 2020 年上半年的 1.33 億增長 61%。

即時通訊軟件選擇愈來愈多，其中 Telegram 的全球下載量於上週五突破 10 億大關，而印度則是 Telegram 的最大市場。

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據市場調查機構 Sensor Tower 的數據顯示，Telegram 的全球下載量在上周五達到 10 億次的里程碑。與競爭對手 WhatsApp 一樣，印度為 Telegram 的最大市場。Telegram在印度的安裝量約為 22%；其次為俄羅斯和印尼，安裝量分別為 10% 和 8%。

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Telegram 的安裝量在 2021 年快速增長，2021 年上半年的安裝量達到 2.147 億，比 2020 年上半年的 1.33 億增長 61%。Telegram 在 2013 年推出，成為全球第 15 個下載量達到或超過 10 億次的應用程式，其他突破 10 億下載量的應用程式包括 WhatsApp、Messenger、Facebook、Instagram、Snapchat 等。

分析指出，Telegram 下載量的激增或許與 WhatsApp 處理用戶私隱的方式有關，令 Telegram 在最近幾季得到市場關注。但值得注意的是，安裝量並不等於該應用程式的活躍用戶群，而截至今年年初，Telegram 大約有 5 億名每月活躍用戶。

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記者：廖淑瑩