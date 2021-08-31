【變種病毒】南非發現新變種 傳播至4大洲7國

Delta變種病毒（即印度變種）削弱疫苗功效，使人憂慮可能出現更強大的新變種病毒。南非有科學家在當地發現新型變種病毒，並已傳至7個國家。南非科學家指新變種基因變異程度超過其他變種，或更具傳播力及更能削減新冠疫苗效用。

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南非國家傳染病研究所在權威科學期刊《自然》發表報告，指今年5月在當地首度發現的「C.1.2」變種病毒，已經傳播至南非至少6個省，以及在中國、英國、新西蘭、瑞士、葡萄牙、剛果及非洲毛里求斯（Mauritius）7國都已檢測出病毒株，至少有80宗相關報告。研究尚未經同行評審。

報告指「C.1.2」變種毒株具有在其他變種發現的突變，而且傳播能力更強，更能降低中和抗體，但科學家尚未確定新病毒的特性，目前正作更多實驗室測試，才能確定「C.1.2」被抗體中和程度。傳染病專家萊塞爾（Richard Lessells）表示，根據突變模式，「C.1.2」或比Delta變種更能削弱人體免疫效用，南非已將發現通知世界衛生組織（WHO）。

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根據南非基因組檢測數據顯示，「C.1.2」變種在7月時仍未取代Delta變種，成為當地主流傳播病毒。「C.1.2」在5月時僅佔0.2%感染個案，6月時增至1.2%，7月時再增至2%。有專家指出，「C.1.2」的增長幅度與之前Beta變種（即南非變種）和Delta變種在當地傳播情況相似。

萊塞爾形容，新變種出現證明至今距離疫情結束仍很遙遠，病毒仍在不停變種，未來或更容易在人群中傳播。但他強調現階段民眾不應過分驚慌，未來一定會出現具備更多突變的變種病毒。

責任編輯：李俊儀