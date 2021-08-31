【阿里巴巴9988】彭博：杭州領導人落馬或影響螞蟻IPO重啟

▲ 【阿里巴巴】彭博：杭州領導人落馬或影響螞蟻IPO重啟

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年上市觸礁，螞蟻何時能捲土重來一直是市場焦點。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析，螞蟻IPO可能會受到近期杭州最高領導人被查影響。阿里巴巴現跌近2%，最新報155.2元，成交額12.3億元。

杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴 中紀委整頓杭州「親清政商關係」【下一頁】

分析認為，螞蟻IPO重啟可能會因為浙江省委常委、杭州市委書記周江勇落馬，以及當局明確警告「996」工作制度違法而受阻。分析又稱，監管限制、利潤前景黯淡和IPO放緩可能會削弱螞蟻集團的前景。螞蟻是杭州最大的公司之一。

浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中紀委上周一（23日）最新發佈一篇名為「杭州﹕開展影響親清政商關係突出問題專項治理」的要聞，杭州市紀監委將會針對「親清政商關係」進行整改，領導幹部需於3個月內主動完成整改。 消息一出，似乎暗示周江勇的落馬與「政商關係」有關 。

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編輯：吳敏芳