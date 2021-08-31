【環保股】中央通過「打好污染防治攻堅戰」 環保板塊成下個風口？

繼碳中和後，包括污水、固廢、生活垃圾處理及土壤修復的環保行業，有望成為下一個風口。無他，國家主席習近平於周一（8月30日）主持召開中央全面深化改革委員會中，會議審議通過了《關於深入打好污染防治攻堅戰的意見》，表明「十四五」時期，中國生態文明建設進入以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效。

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會議強調，集中力量攻克生態環境問題，統籌水資源、水環境、水生態治理，推進土壤污染防治，加強固體廢物和新污染物治理，全面禁止進口「洋垃圾」，推動污染防治在重點區域、重要領域、關鍵指標上實現新突破。同時，要加快推動產業結構、能源結構、交通運輸結構、用地結構調整，推進資源節約高效利用，培育綠色低碳新動能。

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資料顯示，目前環保行業市值約為7,000億元（人民幣，下同）。有研究機構指，隨着中國節能環保產業快速增長， 中國節能環保產業產值總產值逐年穩步增長，由2012年的約3萬億元增長至2018年突破7萬億元，預測2023年產值規模將達12.3萬億元。

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記者：林衛