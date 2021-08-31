【大行看法】瑞銀汪濤：監管有利中小企競爭環境　料央行年內不會降息

▲ 瑞銀汪濤認為，內地貨幣政策收緊應已結束

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤在媒體電話會議上表示，央行表明貨幣政策回歸常態，故認為政策收緊已結束，央行可能再次降準釋放長期流動性，但今年應不會降息，市場利率有望略為下行。另外，對影子信貸和互聯網金融的監管可能偏嚴。

內地監管措施不斷出台，汪濤指，內地收緊監管的出發點包括防範金融風險、反壟斷、加強數據和信息安全、減少社會不公和促進社會和諧。她指，此前內地監管較歐美寬鬆，目前加強監管的速度較快，市場需要時間適應，短期對行業也有一定影響，但長期有利中小企業競爭環境，大型企業經過調整後，發展亦更可持續。

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從內地監管的出發點考慮下，她指基礎教育、基本醫療，其他基礎公共服務領域，如食品和藥品安全，基本住房等，以及涉及數據和信息安全的，未來監管可能會持續。對於宏觀經濟來說，如監管措施能保持良好溝通，穩定投資者信心，相信影響不會太大。

內地近期強調共同富裕，汪濤指，共同富裕意味一個更平等、社會福利更好的社會，但並非劃一的平均主義，政策將包括促進就業、提高勞動報酬和財產性收入，提高公共服務水平和公平性，完善社會保障等，並將促進經濟向消費再平衡，尤其是中低收入人群的消費。

展望內地下半年經濟，她認為，內地政府對下半年經濟增長動能減弱和通脹的擔憂可能並不大，仍更多關注控槓桿和防風險，解決經濟所面臨的一些結構性矛盾。

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編輯：區嘉俊