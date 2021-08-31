【A股布局】國內基金中期研判以中性為主 股票倉位處低水平

A股整體無起色，導致國內私募、公募基金入市意欲大減。據多家第三方機構的監測數據顯示，現階段公募、私募兩類機構投資者的A股倉位徘徊在年內偏低水平，說明近期大市向上動力不足的原因。

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截至周一（8月30日），好買基金發布的公募基金倉位測算周報顯示，由8月23日至8月27日的一周，公募偏股型基金的倉位水平為66.12%，處於年內相對低位。歷史數據顯示，今年第一季末，公募偏股型基金的平均倉位為68.44%。



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另一監測私募基金的數據亦顯示，截至8月20日，國內股票私募機構的平均倉位為77.71%，連跌兩周，降至今年以來的絕對低位。對於A股市場的中期研判，目前多家機構總體以「中性」的展望為主。石鋒資產表示，政策拐點尚不明朗，美國聯儲局買債縮減預期逐漸增強，對全球資本市場帶來持續壓制。考慮到從A股資金面和上市公司業績層面，仍未能看到明確的市場向上信號。

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名禹資產表示，目前聯儲局在縮減買債的立場相對偏鴿，而國內經濟增速或面臨邊際溫和下降的壓力。在此背景下，後期結構性的財政和貨幣政策有望逐步發力，A股市場總體預計將呈現上落市格局。

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記者：林衛