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【Google】Google更改私隱政策　用戶拒分享GPS位置將無法使用完整服務

科技 11:11 2021/08/31

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早前 Google 更改私隱政策，如用戶選擇不向 Google 分享 GPS 位置等資訊，將無法使用完整的 Google 服務。（AFP）

Google Maps 已成為大部分人經常使用的工具，但早前 Google 更改私隱政策，如用戶選擇不向 Google 分享 GPS 位置等資訊，將無法使用完整的 Google 服務。

【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效 即睇Q&A懶人包

按照 Google 說明，Google Maps 在運作過程中會透過收集使用者當時 GPS 位置資訊，藉此計算最快的路線，以及行經路線中可能出現的交通擠塞情況，提示用家是否需要改行其他路線。Google 更改私隱政策後，若用戶拒絕分享 GPS 位置等使用資訊，意味 Google Maps 將無法透過這些資訊提供完整的導航，僅能提供最簡略的路線轉向導航提示。

【微軟摺機】再有新摺機！Microsoft Surface Duo 2現身跑分網站

雖然不少人擔心 Google 會收集過多個人資料，但公司強調會以公開透明的方式，讓使用者清楚個人資料的用途，同時說明不會將其轉給他人使用，又指收集資料是主要是用改進 Google 服務。

【華為手機】華為改用一年一旗艦機策略 Mate 50系列料最快明年中發布

記者：廖淑瑩

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