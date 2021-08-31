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【中國數據】8月官方非製造業PMI跌至47.5 疫後首次跌落收縮區

股樓投資 12:14 2021/08/31

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國家統計局公布，8月官方製造業及非製造業PMI均低過市場預期，製造業PMI為50.1，比上月回落0.3個百分點，而非製造業商務活動指數更跌至47.5，較上月大幅下調5.8個百分點，是2020年3月份以來首次跌穿榮枯綫，主要因多省暴發疫情對服務業造成極大衝擊。

【美股焦點】Amazon聯手推出「先買後付」服務 Affirm股價盤前飆升四成，請按【見下頁

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，8月份服務業景氣水平回落幅度較大，多省多點疫情給尚處於恢復過程中的服務業帶來較大衝擊，服務業商務活動指數為45.2，低於上月7.3個百分點，年內首次降至收縮區。

【延伸閱讀】長和系：快將除淨派息 長和系6大高息股逐個捉，請按【見下頁

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從行業看，疫情抑制了接觸型聚集型服務行業的需求，道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、租賃及商務服務、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均降至榮枯綫以下，業務總量明顯減少。

【美股焦點】三大指數齊升 內地限制未成年人打機時間 網易 嗶哩嗶哩齊跌，請按【見下頁

雖然如此，市場對未來服務業恢復並不悲觀。8月服務業業務活動預期指數為57.3，位於較高景氣區間，表明隨着疫情得到有效控制及中秋、國慶假日臨近，企業對服務業市場的復甦較為樂觀。

【同場加映】青姐話：風向好飄忽 科網頭耷耷

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記者：林衛

經濟 國家統計局 PMI 中國

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