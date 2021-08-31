【中國數據】8月官方非製造業PMI跌至47.5 疫後首次跌落收縮區

國家統計局公布，8月官方製造業及非製造業PMI均低過市場預期，製造業PMI為50.1，比上月回落0.3個百分點，而非製造業商務活動指數更跌至47.5，較上月大幅下調5.8個百分點，是2020年3月份以來首次跌穿榮枯綫，主要因多省暴發疫情對服務業造成極大衝擊。

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國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，8月份服務業景氣水平回落幅度較大，多省多點疫情給尚處於恢復過程中的服務業帶來較大衝擊，服務業商務活動指數為45.2，低於上月7.3個百分點，年內首次降至收縮區。

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從行業看，疫情抑制了接觸型聚集型服務行業的需求，道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、租賃及商務服務、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均降至榮枯綫以下，業務總量明顯減少。

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雖然如此，市場對未來服務業恢復並不悲觀。8月服務業業務活動預期指數為57.3，位於較高景氣區間，表明隨着疫情得到有效控制及中秋、國慶假日臨近，企業對服務業市場的復甦較為樂觀。

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記者：林衛