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美軍最後班機起飛 終結20年對阿富汗戰爭

環球社會熱點 11:26 2021/08/31

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美國承諾撤離阿富汗的限期即將屆滿，美軍亦宣布已於當地最後一班軍機已起飛，正式終結美國史上歷時最長的戰爭。美國政府承認，未能成功撤走全部想離開的美國人。美軍離開後，喀布爾傳出槍聲，據悉是塔利班武裝分子慶祝。

女記者訪塔利班創歷史 7日後因恐懼逃亡 【下一頁】

美軍中央司令部司令麥肯齊將軍（Gen. Frank McKenzie）當地時間周一（30日）宣布，美國完成從阿富汗撤兵，停止軍事行動協助美國公民﹑其他國家公民及高危阿富汗民眾撤離當地。

麥肯齊表示，最後一輛載人軍機美軍C-17運輸機於美國東岸時間下午3時29分，在喀布爾國際機場起飛，機場空域已全面清空。麥肯齊指今次撤出有不少心碎時刻，美國並無帶走所有希望離開的人士。

美國總統拜登（Joe Biden）同日發表聲明，感謝美軍在撤兵阿富汗最後階段的付出，特別是負責危險撤離行動的美軍，並對沒有更多美國人喪生感到慶幸。拜登指出，美國現時真正終止20年對阿富汗的戰爭。

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美國民眾自發悼念殉職美軍 空餐桌放13杯啤酒 【下一頁】

五角大樓發言人柯比（John Kirby）表示，截至周一為止，美國共撤離約12.2萬人。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則指出，美國在阿富汗的工作尚未完成，會繼續協助美國公民﹑美國永久居民及阿富汗人離開。據國務院估計，阿富汗現時尚有少於250名願意離開當地的美國公民。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）亦表示，最後一名美國士兵於阿富汗時間晚上9時前離開喀布爾，宣布阿富汗終於取得完全獨立。據美媒報稱，美軍軍機起飛後，喀布爾市內傳出陣陣相信是塔利班武裝分子發出慶祝槍響。

責任編輯：吳漢培

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