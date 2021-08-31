軟件和演算法是中國的價值鏈突圍方向

儘管中國數據規模正以驚人的速度持續擴張，但如何高效的使用數據來指導經濟產品服務創新是資料密集型產業向高質量方向發展的關鍵，也是中國經濟持續增長的泉源。我們認為，真正對數據密集型產業擁有絕對控制權不僅僅取決於數據規模，更取決於核心算法和軟件系統。

長期以來，中國在軟件與核心演算法上整體依舊處於被西方國家「卡脖子」的狀態。比如，在核心工業軟件領域，國產EDA（電子設計自動化）與發達國家EDA工具相比，在性能上（如工具完整性、穩定性、工藝設計等）仍存在代際差距。在操作系統上，絕大部分手機和個人電腦依舊被3家美國公司（谷歌、蘋果、微軟）所壟斷。在核心演算法方面，中國國產的高端機器人在穩定性和易用性上仍與日本、美國、德國和瑞士等國家存在差距，反映了中國在中高端製造業上仍未能掌握相匹配的核心演算法。

然而，相比當前「卡脖子」的硬體技術，中國在關鍵軟件領域率先突破的可能性更高。這是基於目前中國在演算法和軟件領域具備的3大優勢：

一是在經濟層面：中國擁有數據，人力資本與市場要素優勢。中國擁有全世界最大的數據圈，同時，龐大的消費市場能夠為數據密集產業提供豐富的應用場景。另外，根據2020年CSDN的統計，在中國從事軟件發展與演算法設計相關的學生或工程師已經超過800萬（根據CSDN活躍使用者計算），其中一綫開發人員已經超過60%。強大的人力資本優勢使得軟件和演算法開發可以快速的在豐富的場景中進行反覆運算應用。

二是在制度層面：政府將大力支持數據要素市場的培育。2020年4月中共中央、國務院公布了《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》明確了將數據作為新型生產要素。《意見》同時指出了未來中國將圍繞數據要素在數據共用、數據融合、數據確權、數據定價以及數據安全等一系列方面推行改革。毫無疑問，國家「數據紅利」的釋放將推動數據密集型產業的發展應用，這將有利於軟件和演算法的迭代創新。

三是在技術層面：受益於開源軟件運動，高級演算法與軟件的可得性不再困難。開源軟件被描述為其源碼可以被公眾使用的軟件，並且此軟件的使用，完善和分享方面不受許可證的限制。根據全球最大開源專案託管平台GitHub統計，到2025年全球參與開源軟件的平台使用者數量將達到1億用戶。其中，中國開源軟件參與者的數量及開源貢獻度增長已成為全球最快。

****同場加映****

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