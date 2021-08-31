【港股市況】恒生指數跌逾300點　平保挫半成破底穿60關、騰訊領遊戲股跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周一個別發展，道指跌55點，標指、納指創新高。港股今早輕微低開，恒生指數開報25524點，跌15點。恒生科技指數升0.2%，報6401點。美團 （03690） 績後升逾3%；網易 （09999） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌0.6%；平保 （02318） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌逾4%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：32】美團 （03690） 再度回升近0.3%，報229元，美團曾倒跌低見223.6元。

【10：24】快手科技 （01024） 股價逆市向上，升逾3%，高見82.9元。

【10：18】恒指最新跌400點，跌至25135點；科指跌1.4%，報6300點。

【10：15】東岳半年多賺49%不派中期息 股價再升半成破頂

【10：12】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%，低見450.4元。

【10：08】平保 （02318） 跌近半成，跌穿60關口，破底低見59.6元。

【10：03】廣汽上半年多賺87%中期息5分人幣 新能源汽車業務擬引入戰略投資者

【10：03】ATMX下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 轉跌0.7%；小米 （01810） 跌3%。

【10：01】大市跌幅進一步擴大至逾300點，美團 （03690） 績後高開轉跌0.7%，低見226.6元。

【10：00】中國稀土 （00769） 績後跌逾3%，低見0.89元。中國稀土上半年純利增長36%至1446.9萬元。

【業績│資源股】中國稀土上半年純利增長36%不派息 中國內銷市場佔集團稀土產品收入約98%

【09：54】平保 （02318） 跌幅擴大至逾4%，破底低見60元。

【09：52】大市跌幅擴大至200點，報25330點，跌208點；科指轉跌0.1%，報6383點。

【09：45】易大宗 （01733） 升逾15%，破頂高見0.77元。易大宗中期純利 7.8億元，升2倍，派特別股息每股6.4仙。

【09：44】招商局港口半年多賺2倍中期息增至0.22港元 股價升半成

【09：40】大市早段跌幅擴大至逾百點，恒指跌約114點，報25425點；科指升0.4%，報6419點。

【09：39】中遠海控 （01919） 中期多賺31.6倍至371億元人民幣，惟股價跌近4%，低見14.52元。

【業績│航運】中遠海控半年多賺32倍不派息 股價跌近3%

【09：37】贛鋒鋰業 （01772） 上半年股東應佔溢利為14.15億元人民幣，按年上升近8倍，股價績後回吐2%，低見168.5元。

【業績｜新能源】贛鋒鋰業上半年盈利升797%、賺逾14億人幣 進一步開發及升級鋰電池生產

【09：36】海爾智家 （06690） 中期純利68.5億元人民幣，升近1.5倍，股價績後升半成，高見30.3元。

【09：34】平保 （02318） 跌逾2%，破底低見60.55元。外電引述兩名不具名消息指，中銀保監正調整平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品。

【中國平安】平保據報遭中銀保監調查地產投資 停售另類投資產品、股價現跌2.9%

【09：33】高門集團 （08412） 延續昨日尾段跌勢，今早再插四成，破底低見0.11元。

【09：32】騰訊 （00700） 早段跌逾2%，低見455元；網易 （09999） 跌逾3%。內地再度收緊未成年人 網絡遊戲監管， 國家新聞出版署發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日，每日下午8時至9時向未成年人提供1小時服務。

【互聯網監管】內地限未成年人僅可周末、假期每日玩網絡遊戲1小時 騰訊：嚴格遵守、網易ADR跌逾8%（第二版）

【09：28】恒大系個別發展，恒大 （03333） 升0.7%；恒大物業 （06666） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 績後跌逾4%。另外恒騰 （00136） 績後升逾1%。

【恒大3333】恒大轉讓1.9%盛京銀行股份予瀋陽國資 套現10億人幣

【恒大恒馳】恒大汽車上半年淨虧損擴大至逾47億元人幣 銷售及營銷費用大增94%、今低開近半成

【恒大系業績】恒騰網絡半年盈轉虧 淨虧損24億元人幣

【09：21】恒生指數開報25524點，跌15點。恒生科技指數升0.2%，報6401點。美團 （03690） 績後升逾3%；網易 （09999） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌0.6%；平保 （02318） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌逾4%。

【美團業績】美團次季收入增77% 勝預期 外賣經營溢利近24.5億人幣 將引入無人機減輕騎手負擔

【美團業績】美團王興：因應監管調整業務運作 短期生意或受潛在衝擊 共同富裕扎根公司DNA

【監管調查】市監局：美團未依法申報收購共享單車摩拜 已開展調查工作

【09：13】期指開報25390點，跌33點或0.1%。

【09：01】中國8月官方製造業PMI為50.1，低於預期的50.2，前值為50.4。中國8月官方非製造業PMI為47.5，預期為52，前值為53.3。

【08：48】恒指黑期升約6點，報25493點；道指期貨跌7點，報35392點。

【08：03】高銀金融12個月虧損收窄81%至近14億元

【07：45】海倫司9869今日起招股 一手入場費約10464元

【07：45】港股ADR收報250607點，升68點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報41.55元，跌0.1元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報454.05元，跌11.75元或2.5%；美團 （03690） ADR折合報241.94元，升13.54元或5.9%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】隨着儲局主席鮑威爾放鴿，暗示不急於加息，美債息回落至1.3厘水平，標指、納指又新高，道指反覆跌55點，報35399點。標指報4528點，漲0.43%。納指漲0.9%，報15265點。

【開市9點半】內地嚴控未成年人玩網遊 騰訊ADR低港3% 平保ADR再低3% 傳遭中銀保監調查

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責任編輯︰梁浩碩