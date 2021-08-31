【港股市況】恒生指數低開15點　美團績後升逾3%、網易跌近4%（不斷更新）

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【美團業績】美團王興：因應監管調整業務運作 短期生意或受潛在衝擊、今高開3.4%
美股周一個別發展，道指跌55點，標指、納指創新高。港股今早輕微低開，恒生指數開報25524點，跌15點。恒生科技指數升0.2%，報6401點。美團 （03690） 績後升逾3%；網易 （09999） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌0.6%；平保 （02318） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌逾4%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【09：21】恒生指數開報25524點，跌15點。恒生科技指數升0.2%，報6401點。美團 （03690） 績後升逾3%；網易 （09999） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌0.6%；平保 （02318） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌逾4%。
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【監管調查】市監局：美團未依法申報收購共享單車摩拜 已開展調查工作
【09：13】期指開報25390點，跌33點或0.1%。
【09：01】中國8月官方製造業PMI為50.1，低於預期的50.2，前值為50.4。中國8月官方非製造業PMI為47.5，預期為52，前值為53.3。
【08：48】恒指黑期升約6點，報25493點；道指期貨跌7點，報35392點。
【08：03】高銀金融12個月虧損收窄81%至近14億元
【07：45】海倫司9869今日起招股 一手入場費約10464元
【07：45】港股ADR收報250607點，升68點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報41.55元，跌0.1元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報454.05元，跌11.75元或2.5%；美團 （03690） ADR折合報241.94元，升13.54元或5.9%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】隨着儲局主席鮑威爾放鴿，暗示不急於加息，美債息回落至1.3厘水平，標指、納指又新高，道指反覆跌55點，報35399點。標指報4528點，漲0.43%。納指漲0.9%，報15265點。
【開市9點半】內地嚴控未成年人玩網遊 騰訊ADR低港3% 平保ADR再低3% 傳遭中銀保監調查
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責任編輯︰梁浩碩