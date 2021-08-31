【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　夜期跌百點　北水走資增至67億（不斷更新）

夜期跌112點，阿里巴巴美股及騰訊ADR低港收市價1%，其他港股ADR普遍靠穩，港股ADR指數暫跌65點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 41.18 -0.7% 美團ADR 248.67 -0.1% 騰訊ADR 476.02 -1.1% 阿里巴巴美股 163.43 -1.2%

科技股挾升，港股拗腰倒升，惟北水繼續走資。北水今日走資加大至66.8億元，五個交易日累走182.5億元。騰訊 （00700） 有9億元淨沽，小米 （01810） 有逾4億元淨沽，而美團 （03690） 、長汽 （02333） 及中海油 （00883） 各有逾3億元淨沽。

北水資金流向：

▼ 點擊圖片放大

港股月結走勢先跌後反彈，大市跌逾400點後，拗腰倒升逾300點。港股低開15點後走勢反覆向下，曾跌逾400點，其後在科技股帶領下倒升，恒生指數收報25878點，升339點，以全日最高位收市，MSCI季檢收市後生效，大市成交2133.7億元。恒生科技指數升3.4%，報6607點。美團 （03690） 績後造好，U盤升幅擴大至9%；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%；平保 （02318） 逆市跌逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

焦點新聞︰

【Archegos】金管局、證監會據報研新風險監管 防Archegos式斬倉香港發生

【大行看法】瑞銀胡一帆：監管有利中小企競爭環境 料央行年內不會降息

即市走勢︰

【22：11】夜期跌112點

【18：44】恒指夜期跌68點，報25686點，低水193點。

【16：57】中生製藥入股科興盈利急升近6 倍 派季息2仙

【16：52】恒大物業上半年盈利升68.6% 毛利率微升0.1個百分點

【16：52】恒大上半年淨利潤按年跌28.9%至105億人幣 提六大措施減輕流動性問題

【16：37】萬洲國際午後股價升最多9% 商務部將啟動第二輪豬肉儲備收儲工作

【16：26】券商料內地限未成年人打機新規影響微 富瑞：或拖累騰訊盈利僅3%

【16：10】恒生指數收報25878點，升339點，以全日最高位收市，MSCI季檢收市後生效，大市成交2133.7億元。恒生科技指數升3.4%，報6607點。美團 （03690） 績後造好，U盤升幅擴大至9%；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%；平保 （02318） 逆市跌逾3%。

【MSCI】MSCI季檢出爐：中國指數新貴中軟國際、華寶齊插水 香港指數剔出東亞

【16：00】恒生指數U盤前升229點，報25768點。

【15：27】港股尾市升約200點；科指升2.4%，美團 （03690） 升幅擴至7%。

【15：19】奈雪的茶 （02150） 升近12%，高見11.54元。

【15：19】海底撈 （06862） 升逾6%，高見31.45元。

【15：02】內地股市個別發展，上證全日升0.5%；深證跌0.7%；創業板指跌1.8%。

【15：01】內地4部門強化禁止向未成年人售酒監管 潤啤照升3%

【14：55】中國有贊 （08083） 愈升愈有，最新升35%，高見1.11元，成交2.5億元。

【14：48】港股升勢略為回順，升約150點，報25689點。

【14：46】招商局 （00144） 午後升9%，破頂高見13.1元。

【14：42】吉利 （00175） 升逾3%，高見28.05元；比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 跌0.8%；長汽 （02333） 跌逾1%；恒大汽車 （00708） 跌逾1%。

【14：30】大市最新升約200點，報25749點，升209點；科指升2.2%，報6531點。

【14：29】中國有贊 （08083） 升近22%，見1元，成交1.9億元。

【14：23】快手 （01024） 最新升一成，高見86元。

【14：14】美團 （03690） 升幅擴大至逾6%，高見243.4元；騰訊 （00700） 倒升逾1%，高見471.6元；阿里巴巴 （09988） 升逾2%，高見161.9元；小米 （01810） 升0.2%，高見24.95元。

【14：14】大市升幅擴大至逾百點，恒指最新報25684點，升145點；科指升2%，報6522點。

【14：10】恒指最新升約75點，25615點；科指升1.6%，報6492點。

【14：05】騰訊 （00700） 跌幅全消，報465.8元；美團 （03690） 升逾4%，高見239元；阿里巴巴 （09988） 升逾1%

【14：03】大市轉升。

【14：00】快手 （01024） 升幅擴至7%，高見83.35元，成交21.6億元。

【13：57】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，高見237元。另外，阿里巴巴 （09988） 轉升0.7%；騰訊 （00700） 跌0.5%；小米 （01810） 跌1%。

【13：56】大市跌幅收窄至不足50點，報25495點，跌43點；科指轉升0.6%，報6429點。

【13：31】金山軟件 （03888） 董事會正式決議行使股份購回授權，以不定期按最高總額10億元於公開市場購回股份，金山軟件升逾4%，高見30.2元。

【13：31】中銀績後遭4券商削目標價 股價曾挫2.7%創逾1個月低

【13：28】中國有贊 （08083） 股價再升逾12%，高見0.92元，中國有贊昨宣布附屬有贊科技將以發售新股的方式於聯交所上市。

【13：23】騰訊 （00700） 跌幅收窄至1.4%，報459.2元，今早曾跌近4%低見447.2元。

【13：19】美團 （03690） 午後升逾2%，報233.8元。

【13：15】平保 （02318） 中午發提示性公告，強調「公司戰略清晰，各項業務經營穩健，守法合規，2021年上半年營運利潤穩健增長」，股價午後跌幅收窄至逾5%，報59.2元。

【13：15】港股午後初段跌幅收窄至200點內，報25355點，跌183點；科指跌0.02%，報6390點。

【12：30】四環醫藥上半年多賺3.1倍不派中期息 醫美業務板貢獻浮現

【12：12】Shopee創辦人李小冬成新加坡首富 SEA市值逼美團、3分1間騰訊

【12：00】恒生指數半日跌365點，報25174點，成交786億元。恒生科技指數跌0.9%，報6336點。平保 （02318） 挫逾7%破底；友邦 （01299） 跌逾2%；美團 （03690） 績後靠穩升0.8%；遊戲股挫，騰訊 （00700） 跌逾3%。

【11：55】淡馬錫支持的陸道培醫療集團擬赴港上市 集資至少39億

【11：43】恒指中午收市前跌約405點，報25133點；科指跌近1.1%，報6322點。

【11：33】平保 （02318） 最新跌7%，低見58.3元，個別拖累大市約60點。

【11：33】彭博：杭州領導人落馬或影響螞蟻IPO重啟

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.8%；深證跌1.7%；創業板指跌2.5%。

【11：25】北京公布首批63家學科類校外培訓機構「白名單」 新東方港股升9%

【11：20】呷哺呷哺 （00520） 績後升逾3%，高見6.78元。呷哺呷哺中期虧損收窄至4992.1萬元人民幣，去年同期虧損2.6億元人民幣。

【11：19】三桶油個別發展，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別逆市升逾1%；中海油 （00883） 跌0.4%。

【11：15】海螺水泥 （00914） 以總代價為4.4億元人民幣，向控股股東收購海螺新能源全部股權，海螺股價逆市升逾4%，高見42.1元。

【11：09】友邦 （01299） 跌近3%，低見91.05元；平保 （02318） 跌6%，低見58.95元破底。

【11：04】中國軟件國際 （00354） 跌逾7%，低見12.28元。

【10：56】基石金融 （08112） 逆市升五成，破頂高見0.58元，涉53宗成交或97萬元。

【10：52】騰訊 （00700） 最新跌近4%，低見447.2元。

【10：49】平保 （02318） 續尋底，股價最新跌5.8%，破底低見59.15元，成交16.7億元。

【10：43】贛鋒鋰業 （01772） 最新回升0.8%，報175.6元。

【10：39】友邦 （01299） 跌逾2%，低見91.65元，連同平保 （02318） 拖低市近100點。

【10：32】美團 （03690） 再度回升近0.3%，報229元，美團曾倒跌低見223.6元。

【10：24】快手科技 （01024） 股價逆市向上，升逾3%，高見82.9元。

【10：18】恒指最新跌400點，跌至25135點；科指跌1.4%，報6300點。

【10：15】東岳半年多賺49%不派中期息 股價再升半成破頂

【10：12】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%，低見450.4元。

【10：08】平保 （02318） 跌近半成，跌穿60關口，破底低見59.6元。

【10：03】廣汽上半年多賺87%中期息5分人幣 新能源汽車業務擬引入戰略投資者

【10：03】ATMX下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 轉跌0.7%；小米 （01810） 跌3%。

【10：01】大市跌幅進一步擴大至逾300點，美團 （03690） 績後高開轉跌0.7%，低見226.6元。

【10：00】中國稀土 （00769） 績後跌逾3%，低見0.89元。中國稀土上半年純利增長36%至1446.9萬元。

【業績│資源股】中國稀土上半年純利增長36%不派息 中國內銷市場佔集團稀土產品收入約98%

【09：54】平保 （02318） 跌幅擴大至逾4%，破底低見60元。

【09：52】大市跌幅擴大至200點，報25330點，跌208點；科指轉跌0.1%，報6383點。

【09：45】易大宗 （01733） 升逾15%，破頂高見0.77元。易大宗中期純利 7.8億元，升2倍，派特別股息每股6.4仙。

【09：44】招商局港口半年多賺2倍中期息增至0.22港元 股價升半成

【09：40】大市早段跌幅擴大至逾百點，恒指跌約114點，報25425點；科指升0.4%，報6419點。

【09：39】中遠海控 （01919） 中期多賺31.6倍至371億元人民幣，惟股價跌近4%，低見14.52元。

【業績│航運】中遠海控半年多賺32倍不派息 股價跌近3%

【09：37】贛鋒鋰業 （01772） 上半年股東應佔溢利為14.15億元人民幣，按年上升近8倍，股價績後回吐2%，低見168.5元。

【業績｜新能源】贛鋒鋰業上半年盈利升797%、賺逾14億人幣 進一步開發及升級鋰電池生產

【09：36】海爾智家 （06690） 中期純利68.5億元人民幣，升近1.5倍，股價績後升半成，高見30.3元。

【09：34】平保 （02318） 跌逾2%，破底低見60.55元。外電引述兩名不具名消息指，中銀保監正調整平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品。

【中國平安】平保據報遭中銀保監調查地產投資 停售另類投資產品、股價現跌2.9%

【09：33】高門集團 （08412） 延續昨日尾段跌勢，今早再插四成，破底低見0.11元。

【09：32】騰訊 （00700） 早段跌逾2%，低見455元；網易 （09999） 跌逾3%。內地再度收緊未成年人 網絡遊戲監管， 國家新聞出版署發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日，每日下午8時至9時向未成年人提供1小時服務。

【互聯網監管】內地限未成年人僅可周末、假期每日玩網絡遊戲1小時 騰訊：嚴格遵守、網易ADR跌逾8%（第二版）

【09：28】恒大系個別發展，恒大 （03333） 升0.7%；恒大物業 （06666） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 績後跌逾4%。另外恒騰 （00136） 績後升逾1%。

【恒大3333】恒大轉讓1.9%盛京銀行股份予瀋陽國資 套現10億人幣

【恒大恒馳】恒大汽車上半年淨虧損擴大至逾47億元人幣 銷售及營銷費用大增94%、今低開近半成

【恒大系業績】恒騰網絡半年盈轉虧 淨虧損24億元人幣

【09：21】恒生指數開報25524點，跌15點。恒生科技指數升0.2%，報6401點。美團 （03690） 績後升逾3%；網易 （09999） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌0.6%；平保 （02318） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌逾4%。

【美團業績】美團次季收入增77% 勝預期 外賣經營溢利近24.5億人幣 將引入無人機減輕騎手負擔

【美團業績】美團王興：因應監管調整業務運作 短期生意或受潛在衝擊 共同富裕扎根公司DNA

【監管調查】市監局：美團未依法申報收購共享單車摩拜 已開展調查工作

【09：13】期指開報25390點，跌33點或0.1%。

【09：01】中國8月官方製造業PMI為50.1，低於預期的50.2，前值為50.4。中國8月官方非製造業PMI為47.5，預期為52，前值為53.3。

【08：48】恒指黑期升約6點，報25493點；道指期貨跌7點，報35392點。

【08：03】高銀金融12個月虧損收窄81%至近14億元

【07：45】海倫司9869今日起招股 一手入場費約10464元

【07：45】港股ADR收報250607點，升68點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報41.55元，跌0.1元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報454.05元，跌11.75元或2.5%；美團 （03690） ADR折合報241.94元，升13.54元或5.9%。

更多ADR及中概股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】隨着儲局主席鮑威爾放鴿，暗示不急於加息，美債息回落至1.3厘水平，標指、納指又新高，道指反覆跌55點，報35399點。標指報4528點，漲0.43%。納指漲0.9%，報15265點。

【開市9點半】內地嚴控未成年人玩網遊 騰訊ADR低港3% 平保ADR再低3% 傳遭中銀保監調查

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩