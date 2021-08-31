▲ 【新股IPO】海倫司9869今日起招股 一手入場費約10464元

海倫司 （09869） 今日（8月31日）起至9月3日招股。內地連鎖酒館海倫司計劃發行1.3億股，一成於香港作公開發售，集資最多27.9億元，招股價介乎18.82元至20.72元，每手500股，一手入場費10464.4元。海倫司預期將於9月10日掛牌。

海倫司於2009年成立首家Helen's酒館。海倫司酒館遍佈一線、二線及三線及以下的城市，主要提供以自有酒飲為主、第三方產品為輔的產品組合。

公司去年全年收入達8.18億元人民幣，按年增長44.8%，純利達7007.2萬元人民幣，按年減少11.5%。今年首季度則錄得虧損7633.2萬元，主要由於原材料及消耗成本大增近四倍，加上僱員福利及人力成本按年增逾八倍。

集資所得約70%將用於在未來三年開設新酒館及實現擴張計劃；10%用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設；5%用於進一步加強酒館的基礎能力建設；5%用於進一步強化Helen's的品牌知名度；餘下10%用作營運資金及一般企業用途。

【新股IPO】海倫司國際據報下周二招股 傳集資23.3億港元

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責任編輯︰梁浩碩