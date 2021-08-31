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【ET財經早點1分鐘】蘋果股價又創新高 納指升近1%

股市 07:00 2021/08/31

分享：

市場繼續憧憬新iPhone ，蘋果股價突破150美元關口，再創新高，納指升近1%。不過波音、高盛及美國運通等跌超過4美元，拖累道指下跌55點。美債息跌穿1.3厘。

美團ADR高港6% 夜期升42點

美團 （03690） 公布業績後，ADR股價回勇，較港收市價高百分之六，帶動夜期倒升42點。

美團業績顯示收入、虧損程度均好過市場預期。董事長王興在分析員會議上指出，集團已因應監管而調整業務運作，長遠有助集團以至行業更健康發展。

騰訊ADR低港股3%

內地再度收緊未成年人網絡遊戲監管，所有網絡遊戲企業僅可在周五、六、日和假日，每日下午8至9時
向未成年人提供1小時服務。騰訊 （00700） ADR受壓，低港股3%。

中銀中期息維持0.447元

中銀香港 （02388） 上半年盈利按年跌17%，中期息雖然維持0.447元，但派息比率不足40%。集團財務總監隋洋指，下半年無計劃更改派息比率40%至60%的區間目標。

在集團資本充足下，會充分考慮資本要求、經營挑戰及監管要求等，決定全年派息水平。

***

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今早9時，《ET開市直擊》為你開市前作好部署

重溫上日《ET開市直擊》

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00：00 - 港股焦點速覽　
00：50 - 外圍市況速報　鮑威爾稱不急於加息
02：05 - 外圍市況分析　鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點
06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路
07：20 - 港股期指結算　後市市況怎分析
10：05 - 科技指數見底了嗎？
13：15 - 美團  （03690）  業績怎分析？股價前景如何？
21：04 - 港股開市前市況速報
22：35 - ET個股推介－京東集團  （09618）  
24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析
29：00 - 股票分析－比亞迪  （01211）  業績及股價前景分析
32：34 - 股票分析－電視廣播  （00511）  股價前景分析
35：45 - 股票分析－中芯國際  （00981）  股價前景分析
39：08 - 股票分析－小米集團  （01810）  股價前景分析
43：15 - 股票分析－信義光能  （00968）  股價前景分析
44：42 - 股票分析－聯想集團  （00992）  股價前景分析
46：44 - 股票分析－中銀香港  （02388）  股價前景分析
50：08 - 股票分析－泡泡瑪特  （09992）  股價前景分析
52：48 - 股票分析－上海復旦  （01385）  業績解讀及股價前景分析
54：28 - 股票分析－思犘爾  （06969）  及股價前景分析
56：22 - 股票分析－力勁科技  （00558）  及股價前景分析
58：28 - 港股開市後市況速報
01：00：32 - 股票分析－長城汽車  （02333）  及股價前景分析
01：02：05- 財經日誌提提你

 

欄名 : ET財經早點1分鐘

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