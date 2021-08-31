【ET財經早點1分鐘】蘋果股價又創新高 納指升近1%

市場繼續憧憬新iPhone ，蘋果股價突破150美元關口，再創新高，納指升近1%。不過波音、高盛及美國運通等跌超過4美元，拖累道指下跌55點。美債息跌穿1.3厘。

美團ADR高港6% 夜期升42點

美團 （03690） 公布業績後，ADR股價回勇，較港收市價高百分之六，帶動夜期倒升42點。

美團業績顯示收入、虧損程度均好過市場預期。董事長王興在分析員會議上指出，集團已因應監管而調整業務運作，長遠有助集團以至行業更健康發展。

騰訊ADR低港股3%

內地再度收緊未成年人網絡遊戲監管，所有網絡遊戲企業僅可在周五、六、日和假日，每日下午8至9時

向未成年人提供1小時服務。騰訊 （00700） ADR受壓，低港股3%。

中銀中期息維持0.447元

中銀香港 （02388） 上半年盈利按年跌17%，中期息雖然維持0.447元，但派息比率不足40%。集團財務總監隋洋指，下半年無計劃更改派息比率40%至60%的區間目標。

在集團資本充足下，會充分考慮資本要求、經營挑戰及監管要求等，決定全年派息水平。

***

更多財經資訊及分析節目，登入「財經台」

今早9時，《ET開市直擊》為你開市前作好部署

重溫上日《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股焦點速覽

00：50 - 外圍市況速報 鮑威爾稱不急於加息

02：05 - 外圍市況分析 鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點

06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：20 - 港股期指結算 後市市況怎分析

10：05 - 科技指數見底了嗎？

13：15 - 美團 （03690） 業績怎分析？股價前景如何？

21：04 - 港股開市前市況速報

22：35 - ET個股推介－京東集團 （09618）

24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析

29：00 - 股票分析－比亞迪 （01211） 業績及股價前景分析

32：34 - 股票分析－電視廣播 （00511） 股價前景分析

35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析

39：08 - 股票分析－小米集團 （01810） 股價前景分析

43：15 - 股票分析－信義光能 （00968） 股價前景分析

44：42 - 股票分析－聯想集團 （00992） 股價前景分析

46：44 - 股票分析－中銀香港 （02388） 股價前景分析

50：08 - 股票分析－泡泡瑪特 （09992） 股價前景分析

52：48 - 股票分析－上海復旦 （01385） 業績解讀及股價前景分析

54：28 - 股票分析－思犘爾 （06969） 及股價前景分析

56：22 - 股票分析－力勁科技 （00558） 及股價前景分析

58：28 - 港股開市後市況速報

01：00：32 - 股票分析－長城汽車 （02333） 及股價前景分析

01：02：05- 財經日誌提提你