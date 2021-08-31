【PYPL】PayPal據悉考慮推出自家股票交易平台

▲ 據外電報道，支付巨頭PayPal正在探索推出一種可能的股票交易平台。

據外電引述兩位消息人士透露，在去年推出交易加密貨幣的功能後，PayPal（美：PYPL）一直在探索讓用戶交易個股的方法，消息刺激PayPal股價周一升3.6%，報288.47美元，市值3390億美元。

PayPal近期聘請券商行業資深人士Rich Hagen，據Hagen的LinkedIn頁面，Hagen目前在PayPal擔任名為Invest at PayPal的部門的CEO。Hagen是在線券商TradeKing的聯合創始人，該公司已被Ally Invest收購。

PayPal目前正在消費者投資業務中「探索機會」。當被要求置評時，PayPal指出，該公司CEO Dan Schulman曾在2月份的投資者日上談到公司的長期願景，以及該公司可能如何包含更多金融服務，其中包括投資能力。

為了向客戶提供股票交易功能，PayPal可能會與現有券商合作或收購一家券商。據一位消息人士透露，PayPal已經與潛在的行業合作夥伴進行討論。

不過一位知情人士表示，該交易服務不太可能於今年推出。

分析稱如果PayPal確實希望僅作為券商公司就上述交易平台獲得監管的完全批准，其需要通過美國金融業監管局完成相應流程，而這個過程可能需要八個月以上。PayPal在全球擁有超過4億個帳戶。

散戶交易熱潮當前亦引發了更多監管審查。美國證券交易委員會（SEC）上周表示，該機構正加緊對在線券商交易軟件中的遊戲化，和鼓勵交易的功能進行調查，這些功能被在線券商和投資顧問用來刺激散戶交易更多股票和其他證券並承擔更多風險。

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編輯：李勝君

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