【ET開市直擊】美國「收水」成共識 9月點睇美股、港股運勢？（附Time code）

聯儲局主席鮑威爾還於央行年會的講話，未有傳達加息時間的信號，似在安撫市場情緒。9月即將開局，美股仍有力再上？港股前景又如何？華晉證券資產管理有限公司資總監馮宏遠（Thomas）於《ET開市直擊》為你分析。（點擊收看／收聽↓開聲聽）

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00：00 - 港股今日焦點 內地監管仍受關注

01：17 - 美股市況速覽 標指納指再創新高

03：12 - 美股見頂未？「美股專家」馮宏遠分析

09：23 - 港股上日市況速報＋北水盤路

10：27 - 中央嚴管未成年人打機 縢訊 （00700） 又中箭

13：58 - 科技指數反彈又回吐 支持位在哪？

16：07 - 港股開市前市況速覽

17：39 - ET個股推介：中石油 （00857）

18：48 - 美團 （03690） 業績解讀 股價前景點睇

23：48 - 阿里巴巴 （09988） 美股買賣活躍有何啟示

31：46 - 業績股股價開市表現：恒大汽車 （00708） 、中遠海控 （01919） 、 （01772） 、東岳 （00189） 、信利國際 （00732）

33：42 - 美股分析：福特汽車（F.US）股價前景

35：37 - 美股分析：蘋果（APPL.US）股價前景

38：09 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景

39：50 - 美國塞船嚴重運費走勢如何？航運股續有景？

44：23 - 美股分析：麥克莫蘭銅金公司（FCX.US）股價前景

46：24 - 納指尚有多少水位上 ETF推介：QQQ.US

47：30 - 美股有機會見頂？債券ETF怎部署？TLT.US

48：50 - 港股分析：阿里巴巴 （09988） 可部署買入嗎？

50：25 - 港股分析：信義玻璃 （00868） 股價前景分析

52：02 - 港股分析：太平洋航運 （02343） 破頂後可再上？

53：35 - 港股分析：國壽 （02628） 有機會重返16元？

55：20 - 港股分析：藥明生物 （02269） 股價前景如何？

57：40 - MPF持倉比例 美股vs港股怎配置？

58：50 - 美國經濟有機會爆煲嗎？

01：01：05 -美股分析：西維斯健康（CVS.US）股價前景

01：02：30 - 港股開市後市況速報

01：04：40- 財經日誌提提你

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重溫上日《ET開市直擊》

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00：00 - 港股焦點速覽

00：50 - 外圍市況速報 鮑威爾稱不急於加息

02：05 - 外圍市況分析 鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點

06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：20 - 港股期指結算 後市市況怎分析

10：05 - 科技指數見底了嗎？

13：15 - 美團 （03690） 業績怎分析？股價前景如何？

21：04 - 港股開市前市況速報

22：35 - ET個股推介－京東集團 （09618）

24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析

29：00 - 股票分析－比亞迪 （01211） 業績及股價前景分析

32：34 - 股票分析－電視廣播 （00511） 股價前景分析

35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析

39：08 - 股票分析－小米集團 （01810） 股價前景分析

43：15 - 股票分析－信義光能 （00968） 股價前景分析

44：42 - 股票分析－聯想集團 （00992） 股價前景分析

46：44 - 股票分析－中銀香港 （02388） 股價前景分析

50：08 - 股票分析－泡泡瑪特 （09992） 股價前景分析

52：48 - 股票分析－上海復旦 （01385） 業績解讀及股價前景分析

54：28 - 股票分析－思犘爾 （06969） 及股價前景分析

56：22 - 股票分析－力勁科技 （00558） 及股價前景分析

58：28 - 港股開市後市況速報

01：00：32 - 股票分析－長城汽車 （02333） 及股價前景分析

01：02：05- 財經日誌提提你