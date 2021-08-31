聯儲局主席鮑威爾還於央行年會的講話，未有傳達加息時間的信號，似在安撫市場情緒。9月即將開局，美股仍有力再上？港股前景又如何？華晉證券資產管理有限公司資總監馮宏遠（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

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▲ 【ET開市直擊】美國「收水」成共識 9月點睇美股、港股運勢？（歡迎留言問股）

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重溫上日《ET開市直擊》

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00：00 - 港股焦點速覽

00：50 - 外圍市況速報 鮑威爾稱不急於加息

02：05 - 外圍市況分析 鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點

06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：20 - 港股期指結算 後市市況怎分析

10：05 - 科技指數見底了嗎？

13：15 - 美團 （03690） 業績怎分析？股價前景如何？

21：04 - 港股開市前市況速報

22：35 - ET個股推介－京東集團 （09618）

24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析

29：00 - 股票分析－比亞迪 （01211） 業績及股價前景分析

32：34 - 股票分析－電視廣播 （00511） 股價前景分析

35：45 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景分析

39：08 - 股票分析－小米集團 （01810） 股價前景分析

43：15 - 股票分析－信義光能 （00968） 股價前景分析

44：42 - 股票分析－聯想集團 （00992） 股價前景分析

46：44 - 股票分析－中銀香港 （02388） 股價前景分析

50：08 - 股票分析－泡泡瑪特 （09992） 股價前景分析

52：48 - 股票分析－上海復旦 （01385） 業績解讀及股價前景分析

54：28 - 股票分析－思犘爾 （06969） 及股價前景分析

56：22 - 股票分析－力勁科技 （00558） 及股價前景分析

58：28 - 港股開市後市況速報

01：00：32 - 股票分析－長城汽車 （02333） 及股價前景分析

01：02：05- 財經日誌提提你