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【ET開市直擊】美國「收水」成共識 9月點睇美股、港股運勢？（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/31

分享：

聯儲局主席鮑威爾還於央行年會的講話，未有傳達加息時間的信號，似在安撫市場情緒。9月即將開局，美股仍有力再上？港股前景又如何？華晉證券資產管理有限公司資總監馮宏遠（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即登入財經台

【ET開市直擊】美國「收水」成共識 9月點睇美股、港股運勢？（歡迎留言問股）

***

重溫上日《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　
00：50 - 外圍市況速報　鮑威爾稱不急於加息
02：05 - 外圍市況分析　鮑威爾言論怎解讀＋下個關注點
06：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路
07：20 - 港股期指結算　後市市況怎分析
10：05 - 科技指數見底了嗎？
13：15 - 美團  （03690）  業績怎分析？股價前景如何？
21：04 - 港股開市前市況速報
22：35 - ET個股推介－京東集團  （09618）  
24：48 - 內銀股業績解讀及前景分析
29：00 - 股票分析－比亞迪  （01211）  業績及股價前景分析
32：34 - 股票分析－電視廣播  （00511）  股價前景分析
35：45 - 股票分析－中芯國際  （00981）  股價前景分析
39：08 - 股票分析－小米集團  （01810）  股價前景分析
43：15 - 股票分析－信義光能  （00968）  股價前景分析
44：42 - 股票分析－聯想集團  （00992）  股價前景分析
46：44 - 股票分析－中銀香港  （02388）  股價前景分析
50：08 - 股票分析－泡泡瑪特  （09992）  股價前景分析
52：48 - 股票分析－上海復旦  （01385）  業績解讀及股價前景分析
54：28 - 股票分析－思犘爾  （06969）  及股價前景分析
56：22 - 股票分析－力勁科技  （00558）  及股價前景分析
58：28 - 港股開市後市況速報
01：00：32 - 股票分析－長城汽車  （02333）  及股價前景分析
01：02：05- 財經日誌提提你

欄名 : ET開市直擊

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