【開市9點半】內地嚴控未成年人玩網遊　騰訊ADR低港3%　平保ADR再低3%　傳遭中銀保監調查

（1）隔晚美股標指和道指破頂，但恒指料繼續難有起色，因網遊再有新監管出台，及重磅股平保 （02318） 傳遭調查。內地再度收緊未成年人玩網遊時間，限企業只可在周五、六、日和法定節假日，每日下午8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間不得提供網遊服務，較騰訊 （00700） 早前的自律措施更為嚴厲。騰訊ADR曾低港收市價4%，收市低水幅度收窄至2.5%；網易 （09999） 美股一度較港跌8%，收市低港3.5%。

【互聯網監管】內地限未成年人僅可周末、假期每日玩網絡遊戲1小時 騰訊：嚴格遵守、網易ADR跌逾8%（第二版）

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（2）市監局昨表示，美團 （03690） 未依法申報收購共享單車摩拜，已開展調查工作。

【監管調查】市監局：美團未依法申報收購共享單車摩拜 已開展調查工作

（3）據報中銀保監正調查中國平安 （02318） 的地產投資。平保昨日下跌2.6%，收報62.8元。ADR股價續受壓，折算收報60.97港元，低港收市價2.9%。

【中國平安】平保據報遭中銀保監調查地產投資 停售另類投資產品

（4）美團公布第2季度業績，CEO王興指「共同富裕」已扎根在美團的DNA，美團的意思是「一起變得更好」。

【美團業績】美團王興：因應監管調整業務運作 短期生意或受潛在衝擊 共同富裕扎根公司DNA

【美團業績】美團次季收入增77% 勝預期 外賣經營溢利近24.5億人幣 將引入無人機減輕騎手負擔

（5）農行 （01288） 、中行 （03988） 純利均增逾一成。

【業績｜內銀】農行上半年純利按年增12.4% 中行純利增11.9%

（6）中銀香港 （02388） 中期息維持每股0.447元，上半年貸款增長達6.1%，較市場整體增長4.4%更高。

【中銀2388】中銀香港：維持派息比率最低40%目標 資產質素穩定可控

（7）贛鋒鋰業 （01772） 昨A股漲停板，H股漲逾7%。公司在業績中指，要發展鋰電池回收業務，建立每年可回收10萬噸退役鋰電池的大型綜合設施。

【業績｜新能源】贛鋒鋰業上半年盈利升797%、賺逾14億人幣 進一步開發及升級鋰電池生產

（8）恒大汽車 （00708） 及恒騰網絡 （00136） 齊蝕數十億，今日將有恒大 （03333） 及恒大物業 （06666） 業績。

【恒大恒馳】恒大汽車上半年淨虧損擴大至逾47億元人幣 銷售及營銷費用大增94%

【恒大系業績】恒騰網絡半年盈轉虧 淨虧損24億元人幣

（9）中證監主席易會滿指出，基金行業要持續提升投資管理和服務能力，提出10大關鍵。

【北水基金】中證監提出基金10大關鍵 冀整頓業界亂象

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

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